Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жозе Моуриньо трогна "Стамфорд Бридж" с този жест (ВИДЕО)

Жозе Моуриньо трогна "Стамфорд Бридж" с този жест (ВИДЕО)

30 Септември, 2025 17:01 695 3

  • жозе моуриньо-
  • челси-
  • бенфика-
  • футбол-
  • тереза конели

Усмивката озари лицето му, когато забеляза познати лица, въпреки че „Стамфорд Бридж“ се е променил почти до неузнаваемост от славните му дни

Жозе Моуриньо трогна "Стамфорд Бридж" с този жест (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Моуриньо напомни отново на света защо все още е обожаван в Западен Лондон.

Усмивката озари лицето му, когато забеляза познати лица, въпреки че „Стамфорд Бридж“ се е променил почти до неузнаваемост от славните му дни. Тереза Конели, настоящ служител в пресслужбата, занимаваща се и с акредитациите на клуба, е работила в тима и по времето на португалеца. Тя е в Челси от 48 години, „надживявайки“ мениджъри, собственици и безброй играчи, което я прави вторият най-дългогодишен служител след Джейн Фицджералд.

След като отговори на въпроси и позира за снимки, Моуриньо направи специален жест, като лично поздрави английските журналисти, стискайки ръце с познати лица и поздравявайки тези, които не познава. Точно когато изглеждаше, че всичко е приключило, погледът му попадна върху Тереза на изхода.

Моуриньо разтвори широко ръце, преди да пристъпи решително към нея. Тя получи топла прегръдка и целувка по челото от Моуриньо, извън всякакви предварителни сценарии или пози.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буха ха

    0 1 Отговор
    Вили Вуцов е по-трогателен

    17:05 30.09.2025

  • 2 Читател

    1 0 Отговор
    Специалния е голям, много има да се учат по младите мениджъри

    17:20 30.09.2025

  • 3 Браво!

    1 0 Отговор
    Гранде Мои!

    17:31 30.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ