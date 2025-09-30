Жозе Моуриньо трогна "Стамфорд Бридж" с този жест (ВИДЕО)

Моуриньо напомни отново на света защо все още е обожаван в Западен Лондон.
Усмивката озари лицето му, когато забеляза познати лица, въпреки че „Стамфорд Бридж“ се е променил почти до неузнаваемост от славните му дни. Тереза Конели, настоящ служител в пресслужбата, занимаваща се и с акредитациите на клуба, е работила в тима и по времето на португалеца. Тя е в Челси от 48 години, „надживявайки“ мениджъри, собственици и безброй играчи, което я прави вторият най-дългогодишен служител след Джейн Фицджералд.
Jose Mourinho reunited with long-serving Chelsea staff member Thresa Conneely in a heartwarming moment at Stamford Bridge 💙 pic.twitter.com/aacfKldTdl
— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 30, 2025
След като отговори на въпроси и позира за снимки, Моуриньо направи специален жест, като лично поздрави английските журналисти, стискайки ръце с познати лица и поздравявайки тези, които не познава. Точно когато изглеждаше, че всичко е приключило, погледът му попадна върху Тереза на изхода.
Моуриньо разтвори широко ръце, преди да пристъпи решително към нея. Тя получи топла прегръдка и целувка по челото от Моуриньо, извън всякакви предварителни сценарии или пози.
What a wholesome gesture from Jose Mourinho👏pic.twitter.com/3ERD1WPPOj— MourinhoXtra™ (@Mourinho_Xtra) September 29, 2025
