Ботев Враца привлича бивш капитан на ЦСКА

30 Септември, 2025 15:59 504 0

За последно Чорбаджийски игра в унгарския Дьошдьор, а от два месеца е свободен агент

Бившият капитан на ЦСКА - Божидар Чорбаджийски ще играе в Ботев Враца, загатнаха от клуба. 30-годишният защитник ще стане второто ново попълнение в тима при новия треньор Тодор Симов, след като вчера бе обявено привличането на Иван Горанов.

За последно Чорбаджийски игра в унгарския Дьошдьор, а от два месеца е свободен агент. В последния месец той поддържаше форма със столичния Септември в очакване на предложение от чужбина. Чаканата оферта обаче явно не е дошла и бранителят е взел решение да облече екипа на Ботев Враца.

Юношата на ЦСКА Божидар Чорбаджийски е носил екипите още на румънския ФКСБ и полските Видзев Лодз и Стал Миелец. Има и 11 мача за националния отбор на България в периода 2016-2022 г.


