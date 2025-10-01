Байерн Мюнхен мачка и в Кипър

Байерн (Мюнхен) продължи да гази съперниците си от началото на сезона и победи убедително с 5:1 в гостуването на дебютанта Пафос в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Баварците си решиха срещата още през първата част, когато отбелязаха четири попадения. Хари Кейн се разписа на два пъти (15', 34'), Рафаел Герейро вкара (20'), а първият си гол за баварците отбеляза и Николас Джаксън (31'). Майкъл Олисе също се разписа за германския гранд в 69-ата минута. Мислав Оршич пък вкара почетния гол за кипърците в 45-ата минута, който бе и исторически за тима в тази фаза.

Така Байерн продължава да е с перфектен актив от началото на сезона, като с победата си днес дори излезе начело във временното класиране в Шампионската лига. Баварците са вкарали впечатляващите 24 гола в последните си 6 мача. Пафос пък остава с една спечелена точка дотук.

Двата тима досега никога не са се срещали в официални мачове и това е напълно нормално, имайки предвид кратката история на Пафос, който е създаден през 2014 г.

Испанският наставник на Пафос Хуан Карлос Карседо излиза в смела формация с трима офанзивни футболисти, като начело на атаката ще е бразилецът Андерсон Силва, а по крилата ще играят Мислав Оршич и Влад Драгомир. В защита като титуляр започва ветеранът Давид Луис.

Наставникът на Байерн Венсан Компани няма да може да разчита на дългосрочно контузените Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито, като няма да са на разположение още Йонас Урбиг и Йосип Станишич, които също са с травми.

Белгийският специалист прави доста промени в сравнение с мача срещу Вердер (Бремен), спечелен с 4:0. А атака е любопитно това, че Николас Джаксън започва като титуляр на мястото на Серж Гнабри. Сенегалецът бе изнесен напред като чист нападател, а Хари Кейн бе в малко по-непривична позиция - зад него, заедно с Майкъл Олисе и Луис Диас. Изцяло нова е двойката в средата на терена, като сред титулярите се завръщат Йошуа Кимих и Александър Павлович. Най-големите промени са в защитата, където Ким Мин-Жае е предпочетен пред Йонатан Та, а Рафаел Герейро се завръща и ще играе отляво, като замества Саша Боей. На десния бек пък ще бъде Конрад Лаймер, който се завръща на тази позиция.

Още в самото начало на срещата Байерн имаше две добри възможности да открие. В 7-ата минута Луис Диас стреля с удар от дистанция, но стражът на Пафос Неофитос Михаил успя да избие. Само няколко минути по-късно Хари Кейн можеше да вкара обичайния си гол за баварците, но негов акробатичен удар след корнер намери гредата на кипърците. В 15-ата минута обаче англичанинът все пак вкара. Майкъл Олисе изведе добре Кейн, който стреля през краката на Давид Луис в ъгъла на Михаил - 0:1 за Байерн.

Само пет минути по-късно тимът на Венсан Компани удвои. Олисе подаде към Рафаел Герейро, който пък размени двойно подаване с Николас Джаксън, в резултат на което португалецът се озова в чудесна позиция и не пропусна - 0:2 за Байерн.

Доминацията на Байерн продължи и в 31-вата минута интригата в мача на практика приключи. Много активният Олисе проби отдясно и намери Николас Джаксън, който с точен удар прати топката в мрежата на Пафос, което бе и първият му гол за Байерн след наема от Челси - 0:3 за баварците.

Кипърците опитаха да отговорят с точен удар на бразилеца Жажа, който Нойер улови. Това обаче сякаш само ядоса Байерн, като германците вкараха още едно попадение. Хари Кейн навлезе в наказателното поле, няколко защитници опитаха да му избият топката, но тя се върна в него и английският голмайстор отблизо отново наказа домакините - 0:4.

Байерн можеше да вкара дори още едно попадение, но Луис Диас не се възползва от чудесно извеждащо подаване на Кейн и стреля в тялото на Михаил. Вместо това в края на полувремето Пафос успя да отбележи историческо първо попадение за тима в основната фаза на Шампионската лига. Мислав Оршич се възползва от грешно подаване на Ким, напредна и много красив изстрел от дистанция не остави шансове на Нойер - 1:4.

Снимка: БГНЕС

На почивката Венсан Компани смени Луис Диас и пусна в игра Серж Гнабри. Пафос започна малко по-активно втората част и можеше да върне още едно попадение, но опасният удар с глава на капитана на домакините Давид Голдар се удари в съотборника му Жажа. Байерн пък отговори с пропуск на Олисе, който от чиста позиция стреля в тялото на домакините. Последва и точен изстрел на Джаксън, а в 58-ата минута дойде най-сериозният пропуск за баварците, като първо Михаил изби далечен шут на Павлович, а Йошуа Кимих с глава отблизо не успя да се разпише. В средата на второто полувреме Хари Кейн също бе заменен, като на негово място влезе Саша Боей. Постепенно Байерн се активизира и вкара още едно попадение. Николас Джаксън бе изведен сам срещу Михаил, но стреля в него. При добавката обаче Майкъл Олисе не пропусна - 1:5 за Байерн.

До края срещата основно се доиграваше, а Компани имаше възможност да запази някои от титулярите си и да пусне в игра младоци като Ленарт Карл и Том Бишоф. Все пак в последните минути баварците можеха да вкарат и още, но последователни греди удариха Серж Гнабри и Николас Джаксън.