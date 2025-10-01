Интер записа втора поредна победа в Шампионската лига, след като надви Славия Прага с 3:0 у дома. „Нерадзурите“ имаха възможност за още по-убедителен успех, но най-важното е, че прибавиха нови три точки и всичко върви по план. Лаутаро Мартинес вкара два гола в 30-тата и 65-тата минута, а Дензъл Дъмфрис се разписа в 35-тата минута.

Първата сериозна възможност дойде в 14-ата минута, когато Маркюс Тюрам стреля от границата на наказателното поле, но вратарят Индрих Станек спаси.

В 23-ата минута Лаутаро Мартинес опита удар с глава след корнер, но топката профуча над гредата.

Две минути по-късно Тюрам имаше нов шанс, като първият му удар бе блокиран, а вторият мина на сантиметри от гредата. В 29-тата минута Алесандро Бастони също стреля с глава, но не успя да намери целта.

В 30-ата минута Интер откри резултата, след като вратарят на гостите направи груба грешка, подавайки топката на Лаутаро Мартинес, който реализира от близко разстояние за 1:0. Пет минути по-късно дойде и вторият гол. Тюрам финтира защитник в наказателното поле и подаде към Дъмфрис, който бе на правилното място за 2:0.

През втората част Интер продължи да натиска. В 56-тата минута Мартинес остана сам срещу вратаря, но ударът му бе спасен. Минута по-късно Петър Сучич пропусна, след като защитник блокира удара му на празна врата. В 65-тата минута обаче Интер все пак увеличи преднината си – Тюрам подаде с пета към Бастони, който центрира успоредно на голлинията, където Мартинес реализира за 3:0.

В 81-ата минута Ян Зомер направи едно от малкото си спасявания след удар на Чам, демонстрирайки добра реакция.

След този успех Интер събра 6 точки и заема третото място във временното класиране, докато Славия остава с 1 точка на 26-та позиция.