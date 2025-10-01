Меси и компания с домакинска загуба

Интер Маями допусна загуба с 3:5 в домакинството си на Чикаго Файър от 32-рия кръг на Мейджър Лийг Сокър. Двата тима си спретнаха истинско надстрелване, но гостите държаха инициативата и успяха да наложат волята си, въпреки усилията на Лионел Меси и останалите му звездни съотборници.

Чикаго взе преднина от два гола след точни изстрели на Дже Д'Авила в 11-ата и Джонатан Дийн в 39-ата минута.

Интер намали изоставането си в 39-ата минута чрез Томас Авилес, но малко преди края на първата част Роминиг Н'Гесан докара нещата до 1:3.

"Розовите" излязоха мобилизирани в началото на второто полувреме и успяха да стигнат до изравняване с два гола на Луис Суарес в 57-ата и 74-тата минута.

В края на мача обаче Чикаго измъкна трите точки с два бързи гола на Джъстин Рейнълдс в 80-ата и Брайън Гутиерес в 83-тата минута.

Това поражение остави Интер Маями на 4-тото място в Източната конференция 56 точки, но и мач по-малко. За Чикаго успехът бе от голямо значение в борбата за място в плейофите, като "огнените" са на 8-ата позиция с 51 точки. Водач е Филаделфия Юниън с 63 точки.