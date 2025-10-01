Новини
Спорт »
Световен футбол »
Галатасарай се подигра на Ливърпул

Галатасарай се подигра на Ливърпул

1 Октомври, 2025 12:01 389 0

  • кристъл палас-
  • ливърпул-
  • шампионска лига-
  • галатасарай

След края на мача турският клуб намери оригинален начин да "закачи" Ливърпул

Галатасарай се подигра на Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След като през уикенда загуби от Кристъл Палас за първенство, във вторник Ливърпул претърпя второ поредно поражение, отстъпвайки с 0:1 от Галатасарай на "Али Сами Йен" във втория кръг от груповата фаза на Шампионската лига.

След края на мача турският клуб намери оригинален начин да "закачи" Ливърпул, като перефразира известния химн на мърсисайдци “Никога няма да вървите сами” (You’ll Never Walk Alone - на англ.).

“Никога няма да вървите сами, но понякога си тръгвате без точки” (You'll never walk alone, but sometimes you walk out without points - на англ.), написаха от Галатасарай в профила си в X.

Турците обаче не спряха дотук, а допълниха, че “Единственото ви чудо в Истанбул си остава това през 2005 г.”, визирайки епичния триумф на Ливърпул над Милан във финала на Шампионската лига, дошъл след обрат от 0:3.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ