Ханзи Флик иска повече от Ламин Ямал: Не обичам да го възхвалявам много

В навечерието на големия сблъсък от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, Барселона получи добра новина. Ламин Ямал вече е напълно възстановен и се завърна в игра през уикенда при победата над Реал Сосиедад, след като пропусна няколко седмици заради травма.

Младият талант се появи от пейката срещу баските и веднага блесна, а сега ще започне като титуляр срещу ПСЖ. Очите ще бъдат приковани към него на „Естади Олимпик Луис Компанис“, но наставникът на каталунците Ханзи Флик очаква още повече от звездата си, пише Diario AS.

„Не обичам да възхвалявам много Ламин. Той е на 18 години. Трябва да се концентрира върху упоритата работа. Има талант и вече е на много високо ниво, но за да направи следващата крачка нагоре, трябва да продължи да работи, а той може да го направи. Футболът не е само атака, той е и защита“, заяви Флик.

Срещата в сряда ще бъде първа между Барселона и ПСЖ след четвъртфиналите през сезон 2023/2024, когато ранният червен картон на Роналд Араухо доведе до катастрофален развой за каталунците и отпадане от парижани. Флик обаче не се притеснява от повторение на този сценарий.

„Не. Това е минало. Случи се преди две години и няма нищо общо със сегашната ситуация. Имам пълно доверие в Роналд. Много съм доволен от него и от представянето му“, категоричен бе германецът.

Очаква се Араухо да започне като титуляр в сряда, макар че е възможно да бъде ротиран, след като игра и срещу Реал Сосиедад през уикенда. Флик обясни и защо често прави промени в центъра на защитата в първите седмици от сезона.

„Трябва да избираме правилните играчи на точните позиции. Разполагам с много качество в състава си и трябва да го управлявам правилно – това е всичко. Не става дума за това, че не съм намерил оптималната двойка централни защитници, а по-скоро за характеристиките на играта на нашите съперници.“