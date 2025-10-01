Ясен е съдията на ЦСКА - Лудогорец

Драгомир Драганов ще ръководи дербито от 11-ия кръг на efbet Лига между ЦСКА и Лудогорец тази неделя от 20:15 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Ще му помагат Георги Тодоров и Димо Вълчев, а Мариян Гребенчарски ще е 4-ти арбитър. Станимир Тренчев и Мартин Великов ще отговарят за ВАР-а.
Ето и всички съдийски назначения за срещите от 11-ия кръг на efbet Лига:
3 октомври 2025 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Валентин Станчев Железов
СН: Стефан Апостолов Апостолов
3 октомври 2025 г., петък, 19:45 ч.
ПФК Славия 1913 - Локомотив София 1929 ЕАД
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
4 октомври 2025 г., събота, 15:15 ч.
ЦСКА 1948 - Спартак Варна
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Иван Захариев Вълчев
4 октомври 2025 г., събота, 17:45 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Черно море АД
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Петров Стоянов
СН: Николай Йорданов Колев
4 октомври 2025 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Левски - ПФК Берое-Стара Загора
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1:Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Йордан Костадинов Иванов
5 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
Добруджа 1919 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Радан Василев Мирянов
5 октомври 2025 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Антон Симеонов Генов
5 октомври 2025 г., неделя, 20:15 ч.
ЦСКА - Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Валентин Желев Добрев
