Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на Ливърпул: Надхитриха ни

Треньорът на Ливърпул: Надхитриха ни

1 Октомври, 2025 08:29 1 026 3

  • ливърпул-
  • галатасарай-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • арне слот

Това е второ поредно поражение за мърсисайдци след загубата от Кристъл Палас в Премиър лийг

Треньорът на Ливърпул: Надхитриха ни - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот не бе щастлив след загубата с 0:1 от Галатасарай в Шампионската лига. Това е второ поредно поражение за мърсисайдци след загубата от Кристъл Палас в Премиър лийг и това определено е притеснително за всички, свързани с клуба. Според него съперникът просто е бил по-хитър, особено в ситуацията за дузпата.

"Разочаровани сме. Видях различно представяне в сравнение с мача с Кристъл Палас. Играхме добре и имахме голяма възможност да поведем с 1:0. Трудно ми е да сравня тази ситуация с някоя от миналото. В някои моменти сме надхитрени и не мога да виня Собослай за грешката му. От 20-процентна дузпа, те направиха 100-процентова, това бе много хитро от тяхна страна", започна Слот.

"Не мисля, че сме далеч от нивото, което показвахме миналия сезон. Понякога тези резултати се получават заради програмата. Да играеш с Галатасарай винаги е трудно, а след това идва нов тежък мач с Челси навън. Разликите са малки в сравнение с миналия сезон. Но за втори пореден път резултатът не е в наша полза", допълни нидерландецът.

"През първото полувреме видях доста хубави неща, но през второто бяха доста по-малко. Но пък и през втората част игровото време бе доста малко. Техният нападател лежеше по земята четири или пет пъти. Трудно бе да наберем инерция", завърши специалистът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тошо

    4 0 Отговор
    Да, но си ти виновен Слот, защото си тъпо парче и тактиките ти са утопични!

    09:46 01.10.2025

  • 2 МърсиСайд

    4 0 Отговор
    холандсо магаре, стягай си багажа, фримпонг-крило, абе ти луд ли си, а собо бек, нямаш идея как да използваш супер скъпите си покупки , малък си за клуб като Ливерпул !!!

    09:50 01.10.2025

  • 3 Слот

    1 0 Отговор
    вреди на Ливърпул и колкото по-бързо го разкарат и вземат Гласнер толкова по-добре за клуба.

    10:08 01.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ