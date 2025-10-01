Новини
Преговорите между Ботев Пд и Томаш зациклиха, Херо е фаворит

1 Октомври, 2025 10:29 495 0

  • александър томаш-
  • футбол-
  • ботев пловдив-
  • димитър димитров - херо

От „Колежа" вече са пратили оферта към Херо и изчакват неговия отговор

Преговорите между Ботев Пд и Томаш зациклиха, Херо е фаворит - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Преговорите между Ботев Пд и Александър Томаш зациклиха и клубът има нов фаворит за треньор.

Става дума за Димитър Димитров, съобщават колегите от "Мач телеграф".

От „Колежа" вече са пратили оферта към Херо и изчакват неговия отговор. Ветеранът, спечелил титли с Литекс, Левски и Лудогорец, вече е работил в Ботев Пд, като през 2014 г. за кратко бе спортен директор.

Иначе в периода 2001-03 ръководи градския съперник - Локомотив Пд.

Преговорите с Александр Томаш са били много трудни. Говори се, че той е пожелал неговите асистенти - Тодор Кючуков и Косьо Мирчев, да взимат заплати, близки до неговата, което е шокирало шефовете на Ботев Пд.

Отделно двете страни са спорили много и за парите за премии, като в крайна сметка това е отказало Илиян Филипов от договор.


