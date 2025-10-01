Преговорите между Ботев Пд и Томаш зациклиха, Херо е фаворит

Преговорите между Ботев Пд и Александър Томаш зациклиха и клубът има нов фаворит за треньор.
Става дума за Димитър Димитров, съобщават колегите от "Мач телеграф".
От „Колежа" вече са пратили оферта към Херо и изчакват неговия отговор. Ветеранът, спечелил титли с Литекс, Левски и Лудогорец, вече е работил в Ботев Пд, като през 2014 г. за кратко бе спортен директор.
Иначе в периода 2001-03 ръководи градския съперник - Локомотив Пд.
Преговорите с Александр Томаш са били много трудни. Говори се, че той е пожелал неговите асистенти - Тодор Кючуков и Косьо Мирчев, да взимат заплати, близки до неговата, което е шокирало шефовете на Ботев Пд.
Отделно двете страни са спорили много и за парите за премии, като в крайна сметка това е отказало Илиян Филипов от договор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА