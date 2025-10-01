Мануел Нойер сряза журналист в Кипър

Мануел Нойер сряза репортер след победата на Байерн Мюнхен с 5:1 в гостуването на кипърския Пафос. Повод за искрата стана гола на домакините, отбелязан от Мислав Оршич.

Журналистът попита дали наистина ударът е бил неспасяем и дали реакцията на германския вратар не е била закъсняла. Това ядоса Нойер и той го попита дали е бил вратар. След като получи отрицателен отговор, той обясни ситуацията на висок тон.

Ето и разговорът между двамата:

— Този удар неспасяем ли беше?

Нойер: Да.

— Не реагирахте ли твърде късно?

Нойер: Не. Вие били ли сте вратар?

— Честно казано, не.

Нойер: Жалко. Първоначално тръгна право напред, а след това промени траекторията си. Тя се насочваше към мен, но доста късно стана ясно, че е поела друга траектория, надясно. Ако бяхте играли футбол, щяхте да разберете за какво говоря. Това е моят отговор на въпроса.

Manuel Neuer on Mislav Oršić's goal



Reporter: 'Was it unstoppable?'



Neuer: "Yes"



Reporter: 'Did you react relatively late?'



Neuer: "No. Were you a goalkeeper?'



Reporter: 'To be honest, no'



Neuer: 'That's a pity. The ball went straight at first and then took a different… pic.twitter.com/AETq6l9HCe — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 30, 2025