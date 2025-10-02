Жребият за Европейското първенство по волейбол ще бъде изтеглен тази събота

Жребият за CEV EuroVolley 2026 ще се проведе тази събота в емблематичния нормано-швабски замък в Бари, с което официално започва обратното броене до най-големия волейболен форум на Стария континент. Европейското първенство ще се състои в осем страни – по четири за всяка от двете направления, като участие ще вземат 24 мъжки и 24 женски национални отбора.

Билетите за волейболното събитие на 2026 година ще бъдат пуснати в продажба след около месец – на 7 ноември – така че вече можете да отбележите датата в календара си и да се подготвите, за да си осигурите място на трибуните!

По-късно тази седмица отборите, които ще участват в EuroVolley 2026, ще научат своите съперници в груповата фаза на турнира. Надпреварата при дамите ще се проведе от 21 август до 6 септември, с мачове в Истанбул (Турция), Бърно (Чехия), Гьотеборг (Швеция) и Баку (Азербайджан). Домакините от Турция – „Султанките на мрежата“ – ще се опитат да защитят историческата си титла от 2023 г. пред родна публика, вдъхновени и от сребърния си медал на тазгодишното световно първенство в Тайланд.

Мъжкият турнир ще се състои в Италия, България, Финландия и Румъния, като откриващият мач ще бъде под открито небе на Пиаца дел Плебисчито в Неапол на 10 септември – спектакъл, който не бива да се пропуска. Финалната фаза на турнира ще се проведе в края на септември в Милано, където ще се изиграят полуфиналите и мачовете за медалите в модерната Арена Санта Джулия – същата, която ще бъде домакин на хокейните срещи по време на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026. Други домакинства за мъжкия шампионат към този момент са Модена и Торино (Италия), Варна (България), Тампере (Финландия) и Клуж-Напока (Румъния). Защитаващ титлата си е тимът на Полша, който триумфира в Рим през лятото на 2023 г.

„CEV EuroVolley 2026 ще бъде най-големият волейболен празник, и каня всички фенове от цяла Европа – и отвъд – да запазят датите и да си осигурят билетите възможно най-рано. Като вземем предвид безпрецедентните успехи на европейските отбори на последните световни първенства, очаква ви волейбол на най-високо ниво и преживяване, което ще ви накара да настръхнете. Присъединете се към нас за събитие, което ще остане в историята!“, казва президентът на CEV, Роко Сикирич.

Преди да бъде потвърдена програмата на груповата фаза и да започне продажбата на билети, предстои разбира се жребият, който ще се проведе тази събота, 4 октомври, в Бари, с участието на звездни състезатели и много представители на волейболната общност. Домакините в четирите страни в двете направления ще бъдат водачи на своите групи и – според действащите правила – имаха правото да изберат по един отбор, който да се присъедини към тяхната група. Тези избрани съперници ще бъдат обявени на живо в събота вечер!

След това жребият ще продължи с разпределение на останалите отбори в четири урни във всяка категория, въз основа на актуалната европейска ранглиста. Събитието ще бъде широко отразено във всички дигитални канали на CEV – не пропускайте нито миг от вечерта, която ще зададе тона на величествения волейболен празник идното лято!