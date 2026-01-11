Новини
Български национал подписва дългосрочен договор в Италия

11 Януари, 2026

Бранителят ще парафира договор до лятото на 2030 година с клуба от Серия А, информира Николо Скира

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският национал Росен Божинов е постигнал договорка с италианския Пиза за личните си условия. Бранителят ще парафира договор до лятото на 2030 година с клуба от Серия А, информира Николо Скира.

Очаква се трансферът на Божинов в Италия да бъде финализиран скоро. Настоящият му клуб Роял Антверп ще получи 5 млн. евро плюс бонуси. Освен това ще запази и 10% при следващ трансфер.

Росен Божинов премина в белгийския клуб през януари 2024 година. Той има 26 мача за Роял Антверп, в които е вкарал един гол.


  • 1 Никой

    2 0 Отговор
    Не пише за едно петнадесет годишно българче което подписа преди няколко дни с Атлетико Мадрид!

    15:07 11.01.2026

