Български национал подписва дългосрочен договор в Италия

Българският национал Росен Божинов е постигнал договорка с италианския Пиза за личните си условия. Бранителят ще парафира договор до лятото на 2030 година с клуба от Серия А, информира Николо Скира.
Очаква се трансферът на Божинов в Италия да бъде финализиран скоро. Настоящият му клуб Роял Антверп ще получи 5 млн. евро плюс бонуси. Освен това ще запази и 10% при следващ трансфер.
Росен Божинов премина в белгийския клуб през януари 2024 година. Той има 26 мача за Роял Антверп, в които е вкарал един гол.
Rosen #Bozhinov has agreed personal terms with #Pisa for a contract until 2030. Pisa pay 5M to #RoyalAntwerp, which will also have 10% on the future sale. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 10, 2026
