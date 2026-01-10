Иван Иванов оглави класацията за най-добър млад спортист за 2025 година

Младият тенис талант Иван Иванов, който покори световните кортове с триумфите си на „Уимбълдън“ и Откритото първенство на САЩ при юношите, бе избран за най-добър млад спортист на България за 2025 година. Престижното отличие бе обявено на тържествена церемония в Театралната зала на частно училище „Свети Георги“ в столицата.

В оспорваната надпревара, организирана от специализирания сайт за детско-юношески спорт viasport.bg, Иванов събра впечатляващите 1 089 гласа от общо 132 спортни журналисти. Поради участието си в международен турнир в Испания, младият шампион не успя да присъства лично, а наградата бе връчена на неговите родители, които приеха отличието с вълнение и гордост.

Второто място в класацията зае Симеон Николов – вицешампион на планетата с мъжкия национален отбор по волейбол, който изостана само с 30 гласа.

Третата позиция заслужено спечели изгряващата звезда на моторните спортове Никола Цолов, който вече се състезава във Формула 2, след като впечатли феновете с успехите си във Формула 3.

В категорията „Отбор на годината“ напълно очаквано триумфира националният тим по волейбол за девойки до 19 години, които през юли донесоха световната титла у нас.

Волейболната федерация също бе отличена като „Федерация на годината“ – признание за неуморната работа и успехите на българския волейбол.

Сред специалните награди тази година се открои отличието „Воля за победа“, което бе присъдено на Антон Волев – футболистът на ЦСКА II, който показа изключителна смелост и дух, след като преживя тежък инцидент миналата година.

Треньорът Здравко Янчев от Стара Загора бе удостоен с приза „Баскетболен вдъхновител“ в памет на Спас Натов – награда, която се връчва на специалисти, посветили живота си на работата с подрастващи таланти. Отличието бе връчено от президента на БФ Баскетбол Георги Глушков, който отбеляза и своя 66-и рожден ден.

Малена Замфирова, обещаваща сноубордистка, бе отличена с наградата „Герой на бъдещето“ за най-добър млад спортист за пример. Поради ангажиментите си със Световната купа, тя бе представлявана от своята майка.

Церемонията събра елита на българския спорт – сред гостите бяха председателят на БОК Весела Лечева, както и спортни легенди и ръководители на федерации като Йордан Йовчев, Ивет Лалова, Николай Иванов, Любомир Ганев, Красимир Дунев, Румен Стоилов и много други.

Най-добър млад спортист на България (U19)

1. Иван Иванов (тенис) – 1 089 точки

2. Симеон Николов (волейбол) – 1 059

3. Никола Цолов (автомобилизьм) - 974

4. Александр Василев (тенис) - 814

5. Малена Замфирова (сноуборд) - 729

6. Димана Иванова (волейбол) - 488

7. Валентина Георгиева (спортна гимнастика) - 429

8. Християн Касабов (лека атлетика) - 162

9. Виктория Нинова (волейбол) - 156

10. Калина Венева (волейбол) - 139

Отбор на годината

1. Национален отбор по волейбол, девойки под 19 г. – 1 210 точки

2. Национален отбор по волейбол, юноши под 19 г. - 60

3. Ансамбъл на България по художествена гимнастика за девойки - 40

4. Национален отбор по баскетбол, юноши до 18 г. - 10

Треньор на годината

1. Атанас Петров (волейбол) – 1 160 точки

2. Мирослав Живков (волейбол) - 60

3. Кристина Илиева (художествена гимнастика) - 50

4. Лилия Георгиева (баскетбол) - 30

5. Анатолий Замфиров (сноуборд) - 20

Федерация на годината

Българска федерация по волейбол – 1 100 точки

Българска федерация по художествена гимнастика - 80

Българска федерация по баскетбол - 20

Българска федерация по таекуондо - 10

Българска федерация ски - 10

Българска федерация по бокс - 10