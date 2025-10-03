Тежко домакинско изпитание за Септември София срещу солидно представящия се Локомотив Пловдив

Септември София посреща Локомотив Пловдив в първия мач от 11-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда" започва в 17:30 часа. Главен съдия на двубоя ще е Стоян Арсов.

Септември София е в дъното на класирането, заемайки предпоследната позиция в подреждането с еднакъв актив с последния Славия - седем точки. По толкова имат още Добруджа Добрич и Ботев Пловдив. Момчетата на Стамен Белчев успяха да вземат точка от негостоприемния "Тича", завършвайки 1:1 с Черно море Варна в последния кръг.

Локомотив Пловдив е в другата крайност, като до момента през сезона допусна само една загуба и се намира на пето място в класирането с 19 точки, толкова има и четвъртият Черно море. В последния си мач Локо Пд победи Левски София у дома с 1:0. В дните преди гостуването на Септември, Локомотив Пловдив поднови договора на халфа Ивайло Иванов. По всяка вероятност старши треньорът на "смърфовете" Душан Косич няма да може да разчита на капитана на тима Димитър Илиев, който лекува травма.