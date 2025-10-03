Новини
Спорт »
Бг футбол »
Тежко домакинско изпитание за Септември София срещу солидно представящия се Локомотив Пловдив

Тежко домакинско изпитание за Септември София срещу солидно представящия се Локомотив Пловдив

3 Октомври, 2025 15:43 552 0

  • септември софия-
  • локомотив пловдив -
  • efbet лига-
  • първа лига-
  • футбол

Двубоят е от 17:30 часа днес

Тежко домакинско изпитание за Септември София срещу солидно представящия се Локомотив Пловдив - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Септември София посреща Локомотив Пловдив в първия мач от 11-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда" започва в 17:30 часа. Главен съдия на двубоя ще е Стоян Арсов.

Септември София е в дъното на класирането, заемайки предпоследната позиция в подреждането с еднакъв актив с последния Славия - седем точки. По толкова имат още Добруджа Добрич и Ботев Пловдив. Момчетата на Стамен Белчев успяха да вземат точка от негостоприемния "Тича", завършвайки 1:1 с Черно море Варна в последния кръг.

Локомотив Пловдив е в другата крайност, като до момента през сезона допусна само една загуба и се намира на пето място в класирането с 19 точки, толкова има и четвъртият Черно море. В последния си мач Локо Пд победи Левски София у дома с 1:0. В дните преди гостуването на Септември, Локомотив Пловдив поднови договора на халфа Ивайло Иванов. По всяка вероятност старши треньорът на "смърфовете" Душан Косич няма да може да разчита на капитана на тима Димитър Илиев, който лекува травма.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ