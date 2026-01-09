Съдят голямата звезда на Локо София в Англия

Футболистът на Локомотив София Джордан Ибе е изправен пред много сериозни проблеми в Англия. Бившият играч на Ливърпул е обвинен в опит за придобиване на лекарства за сън с фалшива рецепта. Той трябва да се яви в съда в началото на февруари.

Daily Mail информира, че обвинението срещу него е, че на два пъти е използвал фалшива рецепта, за да се сдобие с лекарството за безсъние.

Първият опит е бил на 24 май миналата година в аптека на Хорнси Роуд в Лондон. Четири дни по-късно, на 28 май, той се е върнал за още от същото лекарство, но рецептата му е била конфискувана от фармацевт, който е проявил съмнение.

В резултат на това Ибе е обвинен в притежание или контролиране на предмет, предназначен за извършване на измама.

Очакваше се футболистът да се яви пред магистратския съд в Хайбъри Корнър. Съдът е бил информиран, че Джордан Ибе е бил „в пълно неведение“ за обвинението до деня на насроченото заседание.

Обвинението му е изпратено по пощата до семейния му дом в Южен Лондон през декември миналата година, малко преди да дойде в България.

Адвокатът на Ибе - Клер Рийд, е поискала отлагане на делото за шест месеца, за да съвпадне с лятната пауза в българския футболен сезон. Въпреки че признал, че това е „сериозно искане“, съдията се е съгласил все пак да отложи заседанието, но само за четири седмици – до 5 февруари.

Съдия Бренан предупредил, че футболистът може да подаде молба за явяване чрез видеовръзка, но това трябва да бъде одобрено както от съда, така и от българските власти.

Той подчертал сериозността на ситуацията, заявявайки: „Проблемът, пред който е изправен, е, че ако не се яви пред съда, след като е получил четириседмично предизвестие, рискът, който поема, е съдът да издаде заповед за ареста му, която ще се превърне в заповед за екстрадиция и той потенциално да бъде екстрадиран от България.“

Джордан Ибе все още не е пледирал по обвинението.

30-годишният играч има 41 мача за Ливърпул и е преминал през отбори като Дарби Каунти, Бирмингам Сити и Борнемут (където е записал 78 участия между 2016 и 2020 година), преди да се присъедини към Локомотив София миналата година.