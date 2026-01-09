Шеф в БФС разкри промените във футбола ни

Заместник-изпълнителният директор на БФС – Добрин Гьонов, разкри подробности от срещата на клубовете, която се проведе днес в „Бояна“. На пресконференция той посочи темите, които са били обсъждани, както и нови предложения.

„Според мен тази среща беше доста ползотворна, премина в доста добър тон и продължи близо два часа. Бяха засегнати теми, които бяха предварително заложени, но имаше и нови.

Тъй като следващия сезон в елита ще има два отбора по-малко, искахме да чуем мнението на клубовете. Нашата цел е да няма междинни кръгове, във вторник и сряда в обедни часове, защото с това е свързано недоволството на голяма част от феновете и клубовете.

По същата причина и срещите от първия кръг от финалната фаза за Купа България ще се играят през уикенда. Имаме дата от УЕФА, че до 3 юни трябва да свърши първенството.

Знаете, че от следващия сезон в efbet Лига ще има по 7 мача на кръг и затова ще искаме мачовете в петък и понеделник да започват след 18.00 часа.

Беше обсъдено и разпределението на солидарните плащания от УЕФА. Клубовете от елита решиха 17 % от тях да бъдат предоставени на отборите от Втора лига. И в Трета лига ще получат определени суми, като това не се отнася само за вторите и третите отбори.

За плейофната фаза имахме намерение да използваме системата на Бергер, но предвид възможността Левски и ЦСКА да са в една четворка, която решава титлата и евроквотите, както и интересът на НСБ, взе се обединено решение да се ползва софтуер и при програмата за плейофите, няма да е досегашната система на Бергер“.

Доста се говори за състоянието на терените. Взе се еднолично решение от президента да се извика комисия, която да гледа стадионите още следващата седмица. Ще мине и седмица преди началото на полусезона, при необходимост ще се търсят и други варианти. Всеки един отбор ще заявява и втори стадион при някакви обстоятелства, когато титулярният не може. Обсъдено беше и Септември да играе срещите си на стадион „ДИТ“ – естествено, при срещите с по-голяма публика мачовете да са на „Васил Левски“, но спортно-техническата комисия ще го реши. Доста набързо ви казах темите, които бяха засегнати.

Тази среща е редовна и задължителна, клубовете взимат решение за солидарните плащания. Това, че даден клуб е изявил желание за среща, няма общо с това, че ние организирахме. Имаме срокове в УЕФА. Този протокол днес трябва да мине през ИК на БФС, трябва да бъде изпратен и на УЕФА, за да бъдат изплатени солидарните плащания. Срещата беше планувана от миналата година. Събирайки клубовете, обсъждаме. Изключително ползотворна беше срещата. Колкото за формат, дати – такава тема не е коментирана“, обясни Добрин Гьонов пред медиите.