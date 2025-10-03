Новини
Реал Мадрид – последният страж на Суперлигата: Барселона се отдръпна от проекта

3 Октомври, 2025 18:04 428 0

Каталунците са доволни от последните реформи на УЕФА

Реал Мадрид – последният страж на Суперлигата: Барселона се отдръпна от проекта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид, воден от амбициозния си президент Флорентино Перес, се оказа единственият клуб, който продължава да брани идеята за създаването на Суперлига. Доскоро „белият балет“ имаше рамо в лицето на вечния си съперник Барселона, но според авторитетното испанско радио RAC1, каталунците са се оттеглили от проекта.

Причината за промяната в позицията на Барса се крие в последните реформи на УЕФА, които доведоха до по-справедливо разпределение на приходите от Шампионската лига. Ръководството на „блаугранас“ е останало доволно от новите условия и вече не вижда смисъл да подкрепя алтернативния турнир.

Суперлигата бе представена с гръм и трясък през 2021-а година, като първоначално зад нея застанаха 12 от най-големите европейски грандове: Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид, Ливърпул, Арсенал, Челси, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити, Тотнъм, Ювентус, Интер и Милан. Вълната от недоволство сред феновете обаче бързо охлади ентусиазма на повечето участници, които един след друг се отказаха от идеята.


