Новини
Спорт »
Световен футбол »
Александър Везенков получи поредно признание за класата си

Александър Везенков получи поредно признание за класата си

11 Октомври, 2025 15:10 432 0

  • александър везенков-
  • суперлига-
  • спорт

Крилото беше над всички при победата на своя Олимпиакос с 86:67 над Дубай

Александър Везенков получи поредно признание за класата си - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската суперзвезда в баскетбола Александър Везенков беше избран за най-добър в третия кръг на Евролигата. Крилото беше над всички при победата на своя Олимпиакос с 86:67 над Дубай.

Везенков получи коефицент от 34, след като изведе Олимпиакос до победата с 86:67 у дома над Дубай Баскетбол. Той се отчете с 25 точки, 11 борби, 1 асистенция и 1 чадър. Българинът получава наградата за най-полезен играч на кръга за 15-и път в кариерата си в Евролигата. Само Шейн Ларкин (19 пъти) и Нандо Де Коло (16) са пред него във вечната класация.

Чима Монеке от Цървена звезда (Белград) и Кевин Пънтър от Барселона са с коефицент по 31 точки в третия кръг. Монеке изведе Звезда до успех с 86:81 като гост над действащия шампион Фенербахче Истанбул с 20 точки, 12 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки. Пънтър се открои при домакинската победа на отбора си над Валенсия със 108:102 с 27 точки, 1 борба и 7 асистенции.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ