Френска тенисистка разчупи стереотипите: Осеан Додан уголеми бюста си

В света на професионалния тенис рядко се чуват истории, които излизат извън рамките на спортните постижения. Но ето че 28-годишната французойка Осеан Додан привлече вниманието на фенове и медии с необичаен избор, който я отличава от останалите на корта. Докато преди години румънската звезда Симона Халеп стана известна с операция за намаляване на бюста, за да подобри подвижността си, сега Додан поема по обратния път. Тя открито сподели, че е увеличила гърдите си по време на възстановяване от контузия – решение, което според нея ще ѝ донесе не само лично удовлетворение, но и увереност в играта.

„Взех си по-дълга пауза заради травма и реших да използвам времето, за да сбъдна една своя мечта – да уголемя бюста си. Не изпитвам никакъв срам от това“, разкрива настоящата №363 в световната ранглиста пред RMC Sport.

Додан допълва, че с правилно подбрани импланти няма притеснения относно комфорта и представянето си на корта.

„Мнозина ме предупреждаваха, че ще е невъзможно да играя нормално след операцията, но моят хирург ме увери, че всичко ще бъде наред. Следвах съветите му и засега се чувствам отлично“, споделя тя с усмивка.

Снимки в социалните мрежи показват промяната във външния ѝ вид, а самата Осеан не крие гордостта си от смелата стъпка.

„Може би съм първата тенисистка, която ще се завърне на корта след уголемяване на бюста. Това също е начин да оставиш следа в историята на тениса“, казва тя с чувство за хумор.

Историята на Додан предизвика бурни дискусии сред спортната общност и феновете, като мнозина я поздравиха за откровеността и смелостта да следва собствените си желания, независимо от обществените очаквания.