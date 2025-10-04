Златомир Загорчич: „Не общувам със Стефанов, не знам защо“ – напрежението в Славия остава

В лагера на Славия София отново се усеща напрежение, след като старши треньорът Златомир Загорчич откровено призна, че не поддържа контакт с президента на клуба Венцеслав Стефанов.

Въпреки победата с 2:0 над Локомотив София в 11-ия кръг на efbet Лига, отношенията между двамата ключови фигури в „белия“ клуб изглеждат по-студени от всякога.

След края на дербито Загорчич бе лаконичен, но и категоричен: „Не се виждам с този човек. Не знам защо е така, но това е положението.“

Треньорът не пожела да навлиза в подробности относно евентуален конфликт със Стефанов, като подчерта, че не е наясно дали има напрежение между ръководството и спортно-техническия щаб.

„Доволен съм от победата. Взехме трите точки, което е най-важното. За Славия няма лесни мачове – във всяка среща се борим докрай, но често не успяваме да реализираме положенията си. Днес обаче успяхме да отбележим два гола и това ни донесе успеха“, коментира Загорчич.

Той добави, че се надява този успех да даде нов тласък на отбора и да промени посоката на сезона.

„Винаги имам желание да работя и да побеждаваме. Не знам защо не се виждаме със Стефанов, но аз съм фокусиран върху работата си“, завърши наставникът на „белите“.