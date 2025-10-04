Новини
Спорт »
Бг футбол »
Златомир Загорчич: „Не общувам със Стефанов, не знам защо“ – напрежението в Славия остава

Златомир Загорчич: „Не общувам със Стефанов, не знам защо“ – напрежението в Славия остава

4 Октомври, 2025 14:56 653 0

  • славия -
  • златомир загорчич-
  • венцеслав стефанов-
  • напрежение-
  • efbet лига-
  • футбол-
  • треньор-
  • президент-
  • победа-
  • локомотив софия

"Белите" победиха Локомотив София

Златомир Загорчич: „Не общувам със Стефанов, не знам защо“ – напрежението в Славия остава - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В лагера на Славия София отново се усеща напрежение, след като старши треньорът Златомир Загорчич откровено призна, че не поддържа контакт с президента на клуба Венцеслав Стефанов.

Въпреки победата с 2:0 над Локомотив София в 11-ия кръг на efbet Лига, отношенията между двамата ключови фигури в „белия“ клуб изглеждат по-студени от всякога.

След края на дербито Загорчич бе лаконичен, но и категоричен: „Не се виждам с този човек. Не знам защо е така, но това е положението.“

Треньорът не пожела да навлиза в подробности относно евентуален конфликт със Стефанов, като подчерта, че не е наясно дали има напрежение между ръководството и спортно-техническия щаб.

„Доволен съм от победата. Взехме трите точки, което е най-важното. За Славия няма лесни мачове – във всяка среща се борим докрай, но често не успяваме да реализираме положенията си. Днес обаче успяхме да отбележим два гола и това ни донесе успеха“, коментира Загорчич.

Той добави, че се надява този успех да даде нов тласък на отбора и да промени посоката на сезона.

„Винаги имам желание да работя и да побеждаваме. Не знам защо не се виждаме със Стефанов, но аз съм фокусиран върху работата си“, завърши наставникът на „белите“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ