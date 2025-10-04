Челси детронира Ливърпул от върха

Челси нанесе второ поредно поражение на Ливърпул във Висшата лига, побеждавайки го с 2:1 в среща от седмия кръг на шампионата. Лондонският гранд демонстрира характер и воля, като измъкна трите точки буквално в последните секунди на двубоя.

Бразилският ас Естевао, появил се като резерва, се превърна в герой за "сините", след като реализира победния гол в шестата минута на добавеното време. Асистенцията дойде от Марк Кукурея, който с прецизен пас разсече защитата на гостите.

Челси даде заявка за победа още в началото, след като Мойсес Кайседо откри резултата с истински шедьовър, потвърждавайки отличната си форма през сезона. Ливърпул обаче не се предаде и върна интригата чрез Коди Гакпо, който се разписа в 63-ата минута след отлична комбинация с Александър Исак. Въпреки усилията на "мърсисайдци", домакините доминираха във владението на топката и създадоха повече опасности пред вратата на съперника.

В крайна сметка, драмата достигна своя връх в добавеното време, когато Естевао донесе екстаз на феновете на "Стамфорд Бридж".

Загубата се оказа тежка за Ливърпул, който за втори пореден кръг напуска терена без точки, след като преди седмица отстъпи и на Кристъл Палас със същия резултат.

Това поражение позволи на Арсенал да излезе еднолично начело в класирането, изпреварвайки "червените" с една точка.

За Челси успехът е глътка свеж въздух, с която тимът прекъсна негативната си серия от две поредни загуби и записа трета победа за сезона.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore