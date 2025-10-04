Новини
Челси детронира Ливърпул от върха

Челси детронира Ливърпул от върха

4 Октомври, 2025 21:39 577 0

"Сините" спечелиха домакинството си

Челси детронира Ливърпул от върха - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Челси нанесе второ поредно поражение на Ливърпул във Висшата лига, побеждавайки го с 2:1 в среща от седмия кръг на шампионата. Лондонският гранд демонстрира характер и воля, като измъкна трите точки буквално в последните секунди на двубоя.

Бразилският ас Естевао, появил се като резерва, се превърна в герой за "сините", след като реализира победния гол в шестата минута на добавеното време. Асистенцията дойде от Марк Кукурея, който с прецизен пас разсече защитата на гостите.

Челси даде заявка за победа още в началото, след като Мойсес Кайседо откри резултата с истински шедьовър, потвърждавайки отличната си форма през сезона. Ливърпул обаче не се предаде и върна интригата чрез Коди Гакпо, който се разписа в 63-ата минута след отлична комбинация с Александър Исак. Въпреки усилията на "мърсисайдци", домакините доминираха във владението на топката и създадоха повече опасности пред вратата на съперника.

В крайна сметка, драмата достигна своя връх в добавеното време, когато Естевао донесе екстаз на феновете на "Стамфорд Бридж".

Загубата се оказа тежка за Ливърпул, който за втори пореден кръг напуска терена без точки, след като преди седмица отстъпи и на Кристъл Палас със същия резултат.

Това поражение позволи на Арсенал да излезе еднолично начело в класирането, изпреварвайки "червените" с една точка.

За Челси успехът е глътка свеж въздух, с която тимът прекъсна негативната си серия от две поредни загуби и записа трета победа за сезона.



Standings provided by Sofascore


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

