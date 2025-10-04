Байерн Мюнхен срази Айнтрахт и затвърди доминацията си в Бундеслигата

В среща от шестия кръг на Бундеслигата, Байерн Мюнхен разгроми като гост Айнтрахт Франкфурт с категоричното 3:0 и продължи победния си марш в първенството.

Луис Диас откри резултата още във втората минута, след като получи прецизен пас от Серж Гнабри и не остави шансове на вратаря на домакините.

Само дванадесет минути по-късно, феновете на Айнтрахт за миг се зарадваха на попадение на Жан-Матео Баоя, но радостта им бе кратка – голът бе отменен заради игра с ръка.

В 27-ата минута звездата на Байерн Хари Кейн затвърди превъзходството на гостите, реализирайки втори гол след отлична асистенция от Луис Диас. Английският нападател продължава да впечатлява с головия си нюх и безпогрешна игра пред вратата.

До края на двубоя Байерн не изпусна контрола върху събитията на терена. В 84-ата минута Луис Диас оформи крайното 3:0, след като бе изведен на стрелкова позиция от Рафаел Герейро.

Колумбиецът заслужено бе определен за играч на мача, след като взе участие и в трите попадения на своя тим.

След този успех Байерн Мюнхен вече има шест победи от шест мача и продължава да оглавява класирането в Бундеслигата. За Айнтрахт Франкфурт това бе трето поражение през сезона, като отборът остава на шеста позиция с три победи и три загуби.







