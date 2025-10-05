Новини
Спорт »
Световен футбол »
Севиля разгроми Барселона на "Рамон Санчес Писхуан"

5 Октомври, 2025 19:28 631 2

Роберт Левандовски пропусна дузпа

Севиля разгроми Барселона на "Рамон Санчес Писхуан" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Севиля нанесе тежък удар на Барселона, като надделя с категоричното 4:1 в осмия кръг на Ла Лига. Каталунците, които защитаваха шампионската си титла, напуснаха терена разочаровани и с наведени глави.

Още в 13-ата минута домакините поведоха в резултата, след като Алексис Санчес, познат на феновете на Барса, хладнокръвно реализира дузпа.

Севилци не спряха дотук – в 37-ата минута Исаак Ромеро Бернал удвои преднината на андалусийците, възползвайки се от прецизен пас на Рубен Варгас.

Барселона успя да върне интригата в срещата чак в добавеното време на първата част. Маркъс Рашфорд, след отлична асистенция от Педри, намали изоставането на гостите и вдъхна надежда на своите съотборници.

Втората част започна с напрежение и спорни ситуации. Севиля настояваше за дузпа, но съдията остана непреклонен.

В 76-ата минута обаче Барселона получи шанс да изравни от бялата точка. За съжаление на каталунските фенове, Роберт Левандовски пропусна – топката профуча покрай лявата греда.

В заключителните минути Севиля демонстрира класа и хладнокръвие. Хосе Анхел Кармона покачи на 3:1 в 90-ата минута, а Акор Адамс оформи крайното 4:1 дълбоко в добавеното време, с което подпечата заслужения триумф на андалусийците.

След този болезнен провал Барселона остава на втора позиция в класирането с 19 точки, докато Севиля се изкачва на четвърто място с 13 пункта.


  • 1 да да

    3 2 Отговор
    Там няма гьовеч с съдии-мъдии или ВАР-ски бригади...

    19:50 05.10.2025

  • 2 Лост

    0 0 Отговор
    Не защитаваха,а защитават.Ама кой ти разбира от български език?

    20:04 05.10.2025

