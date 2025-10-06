Барселона се насочва към новото чудо на Леванте

Барселона е все по-близо до привличането на младата звезда на Леванте Карл Ета Ейонг. Според информация на “Diario Sport”, шампионите на Испания водят в надпреварата за подписа на 21-годишния камерунец, който се превърна в едно от откритията на сезона в Ла Лига.

Ейонг впечатли с постоянство и резултатност – в осем мача за Виляреал и Леванте този сезон той е участвал пряко в осем попадения. Играта му съчетава скорост, хладнокръвие и усет към гола – качества, които не остават незабелязани от големите клубове в Европа.

По всичко личи, че именно Барселона има най-сериозни шансове. Каталунците са се опитали да договорят трансфера още в края на летния прозорец, но тогава не са разполагали с пространство за нови играчи. Въпреки това контактът е бил осъществен и посланието от лагера на футболиста е било ясно, а именно, че Ета Ейонг иска да трансфер на “Камп Ноу”.

„Още тогава стана ясно, че камерунецът иска да дойде. Той приоритизира Барса“, съобщава “Sport”.

Младият нападател е на прага на големия си пробив, а ако сделката се осъществи тази зима, каталунците може да спечелят не просто ново попълнение, а един от най-перспективните таланти в Испания.