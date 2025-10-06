Новини
Олимпик Марсилия хвърли око на младата звезда на Реал Мадрид – Ендрик

6 Октомври, 2025 16:42 379 1

Футболистът изпитва глад за игрови минути

Олимпик Марсилия хвърли око на младата звезда на Реал Мадрид – Ендрик - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Френският гранд Олимпик Марсилия проявява сериозен интерес към бразилския талант Ендрик, който в момента е част от състава на испанския колос Реал Мадрид, съобщава авторитетното издание Le10Sport. Според информацията, марсилци обмислят да привлекат 19-годишния нападател под наем още през зимния трансферен прозорец.

Причината – младият футболист изпитва глад за игрови минути, тъй като все още не е дебютирал за „белия балет“ през сезон 2025/26. Въпреки огромния си потенциал, Ендрик не успява да се пребори за титулярно място в звездната селекция на мадридчани.

Договорът на бразилеца с Реал Мадрид е валиден до 30 юни 2030 година, което означава, че испанският клуб държи всички козове в ръцете си относно бъдещето на младока. Въпреки това, евентуален наем в Лига 1 може да се окаже златна възможност за Ендрик да натрупа ценен опит и да разгърне таланта си на европейската сцена.

По данни на Transfermarkt, пазарната стойност на Ендрик възлиза на внушителните 35 милиона евро – сума, която подчертава високите очаквания към него и статута му на един от най-обещаващите нападатели в световния футбол.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    В момент все едно му провалят развитието. Въпреки че покрай други добри може да се учи.

    16:45 06.10.2025

