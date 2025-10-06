Олимпик Марсилия хвърли око на младата звезда на Реал Мадрид – Ендрик

Френският гранд Олимпик Марсилия проявява сериозен интерес към бразилския талант Ендрик, който в момента е част от състава на испанския колос Реал Мадрид, съобщава авторитетното издание Le10Sport. Според информацията, марсилци обмислят да привлекат 19-годишния нападател под наем още през зимния трансферен прозорец.

Причината – младият футболист изпитва глад за игрови минути, тъй като все още не е дебютирал за „белия балет“ през сезон 2025/26. Въпреки огромния си потенциал, Ендрик не успява да се пребори за титулярно място в звездната селекция на мадридчани.

Договорът на бразилеца с Реал Мадрид е валиден до 30 юни 2030 година, което означава, че испанският клуб държи всички козове в ръцете си относно бъдещето на младока. Въпреки това, евентуален наем в Лига 1 може да се окаже златна възможност за Ендрик да натрупа ценен опит и да разгърне таланта си на европейската сцена.

По данни на Transfermarkt, пазарната стойност на Ендрик възлиза на внушителните 35 милиона евро – сума, която подчертава високите очаквания към него и статута му на един от най-обещаващите нападатели в световния футбол.