Официално: Спартак Варна се раздели с трима

11 Януари, 2026 11:29 579 0

Това са Жак Пехливанов, Лукас Магджински и Тиерно Миломоно

Официално: Спартак Варна се раздели с трима - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спартак Варна обяви, че се разделя с трима футболисти. Това са Жак Пехливанов, Лукас Магджински и Тиерно Миломоно. Първият от тях вече беше обявен като ново попълнение на Хебър вчера.

Ето какво пишат от Спартак:

Спартак Варна се раздели по взаимно съгласие с Жак Пехливанов, Лукас Магджински и Тиерно Милимоно.

Ръководството на клуба благодари на тримата футболисти за професионализма и всеотдайната работа по време на престоя им в Спартак.

Пожелаваме им успех в бъдещата им кариера!


