Мъри Стоилов е отхвърлил космическа оферта от Спартак Москва

11 Януари, 2026 10:29 1 130 6

Московският клуб е отправи изкушаващо предложение към най-добрия български специалист за годишна заплата от 2.5 млн. евро

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов е отхвърлил космическа оферта от руския гранд Спартак Москва. Това твърди кипърското издание Shootandgoal.

Московският клуб е искал да назначи Мъри за треньор на мястото на Деян Станкович и е отправи изкушаващо предложение към най-добрия български специалист за годишна заплата от 2.5 млн. евро. В крайна сметка обаче Стоилов е откалза офертата на руснаците.

Информацията гласи, че Мъри е бил вариант №1 за треньор на Спартак, като след отказа от клуба са се насочили към Хуан Карлос Карседо. Испанецът, който водеше Пафос, е бил избор номер 2 и е приел предложението.

Станимир Стоилов прави фурор в Турция в Гьозтепе. "Жълто-червените" заемат 4-о място на полусезона в Суперлигата и се бори за участие в евротурнирите през следващия сезон. Договорът му с измирския клуб е до лятото на 2027 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ХиХи

    3 6 Отговор
    Мъри си чака Лесни Спартак

    10:33 11.01.2026

  • 2 Въгларово

    3 2 Отговор
    Хубав балон,но спукан!

    11:00 11.01.2026

  • 3 Много добро решение

    6 6 Отговор
    Нормално е да откажеш на орките. Ако офертата бе от Испания или друга нормална държава, едва ли щеше да откаже.

    11:01 11.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Никой

    1 3 Отговор
    Ама никой не иска при ООрките даже и за много пари ,даже нашите копеи не щат

    11:13 11.01.2026

  • 6 матей

    2 0 Отговор
    орка е баба ти!

    11:15 11.01.2026

