Мъри Стоилов е отхвърлил космическа оферта от Спартак Москва

Треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов е отхвърлил космическа оферта от руския гранд Спартак Москва. Това твърди кипърското издание Shootandgoal.
Московският клуб е искал да назначи Мъри за треньор на мястото на Деян Станкович и е отправи изкушаващо предложение към най-добрия български специалист за годишна заплата от 2.5 млн. евро. В крайна сметка обаче Стоилов е откалза офертата на руснаците.
Информацията гласи, че Мъри е бил вариант №1 за треньор на Спартак, като след отказа от клуба са се насочили към Хуан Карлос Карседо. Испанецът, който водеше Пафос, е бил избор номер 2 и е приел предложението.
Станимир Стоилов прави фурор в Турция в Гьозтепе. "Жълто-червените" заемат 4-о място на полусезона в Суперлигата и се бори за участие в евротурнирите през следващия сезон. Договорът му с измирския клуб е до лятото на 2027 година.
