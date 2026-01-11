Време е за голямото шоу! Барса и Реал в титаничен сблъсък за Суперкупата

Време е за голямото шоу! Тази вечер, от 21:00 часа, светът ще притаи дъх, защото Барселона и Реал Мадрид излизат един срещу друг в директен спор за Суперкупата на Испания. Арената на сблъсъка е стадион „Крал Абдулах Спортс Сити“, а за четвърта поредна година двата гранда ще решат съдбата на отличието в люто дерби. Правосъдие на терена ще раздава главният рефер Хосе Мунуера.

Барселона влиза във финала в страховита форма. Момчетата на Ханзи Флик газят всичко по пътя си, записвайки пет поредни победи. Само преди броени дни каталунците буквално разглобиха Атлетик Билбао с 5:0 на полуфинала. Преди това в Ла Лига „блаугранас“ не оставиха шансове на Еспаньол (2:0) и Виляреал (2:0), а в Купата на Краля се разправиха с Гуадалахара.

Реал Мадрид обаче не отстъпва по нищо. Кралският клуб също е в серия от пет поредни успеха. „Мерингес“ си подпечатаха билета за финала след драматично 2:1 срещу градския съперник Атлетико Мадрид. Преди пътуването до Саудитска Арабия, Бетис беше прегазен с 5:1, а Севиля и Алавес също преклониха глави пред тима на Шаби Алонсо.

Статистиката от последно време дава леко предимство на Барса, но последната дума имаше Реал.

Феновете още помнят зрелищното 5:2 за Барса в миналогодишното издание на Суперкупата, както и болезненото 4:0 насред Мадрид през есента на 2024 г. Днес обаче залогът е трофей, а в такъв мач миналото остава на заден план.