Добри новини за Челси: Рийс Джеймс ще се завърне скоро

Феновете на Челси могат да си отдъхнат – капитанът на „сините“ Рийс Джеймс няма да отсъства дълго от футболните терени. Според информация на уважавания италиански журналист Фабрицио Романо, травмата, която защитникът получи по време на победата с 2:1 над Ливърпул, не е сериозна.

Джеймс бе изваден от състава на Англия за предстоящите световни квалификации, но решението е взето по-скоро като предпазна мярка, отколкото заради тежко нараняване.

Въпреки че изигра пълни 90 минути срещу „червените“, медицинският щаб на Челси предпочете да не рискува с неговото здраве.

През настоящата кампания 25-годишният десен бек вече има зад гърба си 9 мача във всички турнири, като е записал една асистенция за общо 501 минути на терена.