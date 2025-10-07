Новини
Добри новини за Челси: Рийс Джеймс ще се завърне скоро

Добри новини за Челси: Рийс Джеймс ще се завърне скоро

7 Октомври, 2025 08:02 421 0

  • челси -
  • рийс джеймс -
  • футболните терени-
  • фабрицио романо-
  • травмата-
  • ливърпул

Капитанът на „сините“ няма да отсъства дълго от терените

Добри новини за Челси: Рийс Джеймс ще се завърне скоро - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Феновете на Челси могат да си отдъхнат – капитанът на „сините“ Рийс Джеймс няма да отсъства дълго от футболните терени. Според информация на уважавания италиански журналист Фабрицио Романо, травмата, която защитникът получи по време на победата с 2:1 над Ливърпул, не е сериозна.

Джеймс бе изваден от състава на Англия за предстоящите световни квалификации, но решението е взето по-скоро като предпазна мярка, отколкото заради тежко нараняване.

Въпреки че изигра пълни 90 минути срещу „червените“, медицинският щаб на Челси предпочете да не рискува с неговото здраве.

През настоящата кампания 25-годишният десен бек вече има зад гърба си 9 мача във всички турнири, като е записал една асистенция за общо 501 минути на терена.


