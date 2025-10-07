Леброн Джеймс подгрява феновете с мистериозно изявление – съдбовен анонс тази вечер

Легендарният баскетболист на Лос Анджелис Лейкърс, Леброн Джеймс, разбуни духовете в спортния свят с неочаквано съобщение. Днес, точно в 19:00 часа българско време, 40-годишният ветеран ще разкрие дългоочаквана новина, която вече предизвика буря от спекулации в социалните мрежи.

В кратко, но интригуващо видео, публикувано в личния му профил, Джеймс напомни на феновете за емблематичния момент от 2010 година, когато обяви трансфера си в Маями Хийт по националната телевизия – събитие, останало в историята като „Решението“.

Сега, мнозина вярват, че предстои „Решението 2.0“, което може да преобърне представите за бъдещето на баскетболната икона. Вълната от коментари в интернет не стихва – част от почитателите са убедени, че „Краля“ ще сложи точка на бляскавата си кариера след предстоящия 23-ти сезон в НБА. Други предполагат, че Леброн ще изненада с нова мащабна рекламна кампания, свързана с някой от многобройните си спонсори.

Не липсват и гласове, които предвиждат сензационно завръщане в родния Кливланд, където Джеймс може да завърши професионалния си път. Каквото и да е решението на баскетболната суперзвезда, едно е сигурно – тази вечер целият спортен свят ще бъде вперен в Леброн Джеймс и неговото съдбоносно изявление.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025