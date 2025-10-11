Новини
Везенков с рекордни 25 точки за категорична победа срещу Дубай в Евролигата

11 Октомври, 2025 08:29 373 1

  • александър везенков-
  • олимпиакос-
  • дубай-
  • евролигата-
  • баскетбол-
  • спорт

В Пирея домакините спечелиха с поне пет точки разлика всяка от първите три части на мача и нямаха никакви затруднения да запишат втората си победа за сезона

Везенков с рекордни 25 точки за категорична победа срещу Дубай в Евролигата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Александър Везенков вкара рекордните в двубоя 25 точки и овладя 11 борби за победата на Олимпиакос с 86:67 над новака Дубай в мач от третия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже.

В Пирея домакините спечелиха с поне пет точки разлика всяка от първите три части на мача и нямаха никакви затруднения да запишат втората си победа за сезона.

Везенков показа много добра игра, като вкара шест от осемте си опита за две точки, три от шестте си опита за три точки и четири от шестте си изстрела от наказателната линия.

Още 14 точки за Олимпиакос добави Тайлър Дорси, а с 14 най-резултатен за Дубай бе бившият играч на Олимпиакос Филип Петрушев.

В друг мач от кръга сръбският Цървена звезда се наложиха с 86:81 над шампиона Фенербахче. След този мач и двата отбора са с актив от една победа и две поражения.

В Истанбул гостите от Белград направиха много силен старт и след по-малко от три минути игра водеха с 12:4. До края на двубоя "звездашите" постоянно поддържаха аванс, който в един момент в края на първото полувреме достигна и до 16 точки.

Българският национал Коди Милър-Макинтайър завърши с 10 точки, 3 борби и 7 асистенции за Цървена звезда и бе един от петимата играчи в тима с двуцифрен брой точки. Най-резултатен с 20 бе Чима Монеке, а Тайсън Картър добави 15.

За Фенербахче Бонзи Колсън и Тейлън Ортън-Тъкър реализираха по 19 точки.

В най-резултатния мач за вечерта Барселона победи със 108:102 Валенсия в първото испанско дерби за сезона. Американците Кевин Пънтър и Уил Клайбърн вкараха 27 и 19 точки съответно за победителите, а чехът Томаш Саторански прибави 14.

За Валенсия Омари Муур вкара 21 точки, а с 19 приключи Дариъс Томпсън.

В класирането и двата отбора имат по две победи и една загуба.

Едноличен лидер в класирането след третия кръг пък се оказа тимът на Жалгирис Каунас, който постигна категоричен успех с 98:70 над Байерн Мюнхен като гост.

Още на почивката гостите от Литва водеха с 12 точки при 45:33, но техният най-сериозен удар бе нанесен в последната четвърт, която те спечелиха с 30:13.

Силван Франсиско вкара 19 точки за Жалгирис, а с 14 се включи Дъстин Слева. За Байерн, който допусна втора поражение, Андреас Обст завърши с 15 точки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    1 0 Отговор
    радост за гърците, той си е техен

    08:47 11.10.2025

