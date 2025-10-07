UFC ще разтърси Белия дом: Доналд Тръмп обяви новата дата за историческото събитие

Президентът на САЩ - Доналд Тръмп официално разкри кога най-голямата ММА организация в света – UFC, ще организира грандиозно събитие на емблематичните поляни пред Белия дом във Вашингтон.
Дългоочакваната галавечер, която първоначално се очакваше да се състои на 4 юли 2026 г., ще бъде изтеглена с две седмици по-рано. По думите на Тръмп, феновете на смесените бойни изкуства ще могат да се насладят на зрелищните битки на 14 юни догодина.
Любопитен детайл е, че новата дата се пада в неделя – нещо необичайно за UFC, които традиционно провеждат своите събития в събота. Въпреки това, историята познава няколко редки изключения, когато организацията е избирала различен ден за своите галавечери.
Очаква се това уникално събитие да привлече вниманието на милиони зрители по цял свят и да се превърне в истински празник за почитателите на бойните спортове. Белият дом ще се превърне в арена на адреналин, емоции и незабравими моменти, а Вашингтон ще бъде център на световния спортен елит.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анджо
13:57 07.10.2025
2 123456
13:57 07.10.2025
3 Мдаа!🤔
13:57 07.10.2025
4 един БЪЛГАРИН
- Пеевски се ползва с баснословно скъпа охрана против всички правила на логиката.
- Сарафов обитава канцеларската си бърлога напреки решение на ВКС.
- Кошлуков е завзел БНТ, окопал се е, цензурира, безчинства, заплашва със съдия-изпълнители и с какво ли не СЕМ
- Борисов правил опит за бартерна сделка - рафинерия и газопровод срещу отписване от срамен списък.
Всичко е отвратително и гадно, но по нашенски, типично наш си тертип. Както и да въртим и сучем, обичаме си блатото на беззаконие и гнусота.
Или както казваше комшията ми:
" Бояне, тая страна няма да се оправи..." - Докато мъкнеше две туби с крадена нафта към мазата.
13:59 07.10.2025
5 Последния Софиянец
14:00 07.10.2025
6 Никой
14:19 07.10.2025
7 Още едно доказателство
14:25 07.10.2025
8 Може и
14:26 07.10.2025
9 Лозенград
14:47 07.10.2025