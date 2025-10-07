UFC ще разтърси Белия дом: Доналд Тръмп обяви новата дата за историческото събитие

Президентът на САЩ - Доналд Тръмп официално разкри кога най-голямата ММА организация в света – UFC, ще организира грандиозно събитие на емблематичните поляни пред Белия дом във Вашингтон.

Дългоочакваната галавечер, която първоначално се очакваше да се състои на 4 юли 2026 г., ще бъде изтеглена с две седмици по-рано. По думите на Тръмп, феновете на смесените бойни изкуства ще могат да се насладят на зрелищните битки на 14 юни догодина.

Любопитен детайл е, че новата дата се пада в неделя – нещо необичайно за UFC, които традиционно провеждат своите събития в събота. Въпреки това, историята познава няколко редки изключения, когато организацията е избирала различен ден за своите галавечери.

Очаква се това уникално събитие да привлече вниманието на милиони зрители по цял свят и да се превърне в истински празник за почитателите на бойните спортове. Белият дом ще се превърне в арена на адреналин, емоции и незабравими моменти, а Вашингтон ще бъде център на световния спортен елит.