Новини
Спорт »
Бойни спортове »
UFC ще разтърси Белия дом: Доналд Тръмп обяви новата дата за историческото събитие

UFC ще разтърси Белия дом: Доналд Тръмп обяви новата дата за историческото събитие

7 Октомври, 2025 13:53 723 9

  • президентът -
  • сащ -
  • доналд тръмп -
  • белия дом -
  • вашингтон-
  • ufc-
  • мма

Очаква се това уникално събитие да привлече вниманието на милиони зрители

UFC ще разтърси Белия дом: Доналд Тръмп обяви новата дата за историческото събитие - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ - Доналд Тръмп официално разкри кога най-голямата ММА организация в света – UFC, ще организира грандиозно събитие на емблематичните поляни пред Белия дом във Вашингтон.

Дългоочакваната галавечер, която първоначално се очакваше да се състои на 4 юли 2026 г., ще бъде изтеглена с две седмици по-рано. По думите на Тръмп, феновете на смесените бойни изкуства ще могат да се насладят на зрелищните битки на 14 юни догодина.

Любопитен детайл е, че новата дата се пада в неделя – нещо необичайно за UFC, които традиционно провеждат своите събития в събота. Въпреки това, историята познава няколко редки изключения, когато организацията е избирала различен ден за своите галавечери.

Очаква се това уникално събитие да привлече вниманието на милиони зрители по цял свят и да се превърне в истински празник за почитателите на бойните спортове. Белият дом ще се превърне в арена на адреналин, емоции и незабравими моменти, а Вашингтон ще бъде център на световния спортен елит.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анджо

    4 0 Отговор
    Тоя се занимава с глупости.

    13:57 07.10.2025

  • 2 123456

    5 1 Отговор
    Хляб и зрелища ! Кредити от ново напечатани доларчета , секси мадами и мускулести мъже ! Гениално !

    13:57 07.10.2025

  • 3 Мдаа!🤔

    2 0 Отговор
    Пехливани в Белия дом - това е идея! байДончо не спира да ме изненадва! Може да поканят оня бг кечист, дето сега е парче звезда в кеча, то бг политици там не припарват!💪

    13:57 07.10.2025

  • 4 един БЪЛГАРИН

    3 0 Отговор
    Мафията демонстрира пред всички ни своето могъщество.
    - Пеевски се ползва с баснословно скъпа охрана против всички правила на логиката.
    - Сарафов обитава канцеларската си бърлога напреки решение на ВКС.
    - Кошлуков е завзел БНТ, окопал се е, цензурира, безчинства, заплашва със съдия-изпълнители и с какво ли не СЕМ
    - Борисов правил опит за бартерна сделка - рафинерия и газопровод срещу отписване от срамен списък.
    Всичко е отвратително и гадно, но по нашенски, типично наш си тертип. Както и да въртим и сучем, обичаме си блатото на беззаконие и гнусота.
    Или както казваше комшията ми:
    " Бояне, тая страна няма да се оправи..." - Докато мъкнеше две туби с крадена нафта към мазата.

    13:59 07.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Гледал съм как бият Тръмп в Първична сила и Разбиване

    14:00 07.10.2025

  • 6 Никой

    1 0 Отговор
    Борисов да предложи на Тръмп младши концесията за боклука на " Люлин " .

    14:19 07.10.2025

  • 7 Още едно доказателство

    1 0 Отговор
    Че Тръмп не е у ред с кратуната

    14:25 07.10.2025

  • 8 Може и

    1 0 Отговор
    Тръмп да участва

    14:26 07.10.2025

  • 9 Лозенград

    0 0 Отговор
    Нерон ще строи мини Колизеум пред Белия дом

    14:47 07.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ