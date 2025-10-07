Атанас Атанасов продължава да води Добруджа въпреки трудния старт

Въпреки тежката серия от неуспехи и последното място в класирането, Атанас Атанасов ще остане начело на футболния клуб Добруджа. Това стана ясно след официално изявление на ръководството, което категорично отхвърли подадената от него оставка.

След като "жълто-зелените" инкасираха поредна загуба – този път у дома срещу Арда, наставникът Атанасов обяви, че е готов да се оттегли, за да даде нов тласък на отбора. Въпреки това, управата на клуба изрази пълната си подкрепа към опитния треньор, известен с прозвището "Орела", и подчерта, че вярва в неговите качества и способността му да изведе тима от кризата.

В момента Добруджа заема последната 16-а позиция в Първа лига, като след 11 изиграни срещи има едва 7 точки.