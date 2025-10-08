Новини
Спортът по ТВ в сряда (8 октомври)

8 Октомври, 2025

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ в сряда (8 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

07:30 Тенис: ATP 1000: Шанхай - Max Sport 1

09:00 Снукър: Турнир на Си-ан, втори кръг - Евроспорт 1

09:30 Тенис: ATP 1000: Шанхай - Max Sport 1

13:30 Тенис: ATP 1000: Шанхай - Max Sport 1

14:30 Снукър: Турнир на Си-ан, втори кръг - Евроспорт 1

15:30 Тенис: ATP 1000: Шанхай - Max Sport 1

18:00 Футбол: Оман - Катар , Квалификации за СП - Nova Sport

20:00 Еврокупа: Кемниц - Лиеткабелис Паневезис - Max Sport 2

20:15 Футбол: Индонезия - Саудитска Арабия , Квалификации за СП - Nova Sport

20:30 Световно първенство по вдигане на тежести: Жени до 77 кг - РИНГ

21:00 Евролига: Апоел Тел Авив - Макаби Тел Авив - Max Sport 1


