Спортът по ТВ в сряда (8 октомври)

07:30 Тенис: ATP 1000: Шанхай - Max Sport 1
09:00 Снукър: Турнир на Си-ан, втори кръг - Евроспорт 1
09:30 Тенис: ATP 1000: Шанхай - Max Sport 1
13:30 Тенис: ATP 1000: Шанхай - Max Sport 1
14:30 Снукър: Турнир на Си-ан, втори кръг - Евроспорт 1
15:30 Тенис: ATP 1000: Шанхай - Max Sport 1
18:00 Футбол: Оман - Катар , Квалификации за СП - Nova Sport
20:00 Еврокупа: Кемниц - Лиеткабелис Паневезис - Max Sport 2
20:15 Футбол: Индонезия - Саудитска Арабия , Квалификации за СП - Nova Sport
20:30 Световно първенство по вдигане на тежести: Жени до 77 кг - РИНГ
21:00 Евролига: Апоел Тел Авив - Макаби Тел Авив - Max Sport 1
