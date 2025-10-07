Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жорди Алба обяви края на бляскавата си кариера: „Благодаря, футбол“

Жорди Алба обяви края на бляскавата си кариера: „Благодаря, футбол“

7 Октомври, 2025 22:23 396 0

  • жорди алба-
  • защитници -
  • футбол-
  • бутонките -
  • сезон -
  • мейджър лийг сокър-
  • сащ-
  • барселона-
  • интер маями

Безспорно най-запомнящите се мигове на футболиста са свързани с Барселона

Жорди Алба обяви края на бляскавата си кариера: „Благодаря, футбол“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Жорди Алба, един от най-емблематичните леви защитници на съвременния футбол, официално обяви, че ще окачи бутонките след приключването на настоящия сезон в Мейджър Лийг Сокър. Новината дойде директно от самия футболист чрез емоционално послание в социалните мрежи, където лаконично, но многозначително написа: „Благодаря, футбол“.

36-годишният испанец, който от 2023 година защитава цветовете на Интер Маями, ще сложи точка на своята впечатляваща спортна одисея. Въпреки че договорът му с американския клуб бе до 2027 година, Алба избра да се раздели с професионалния футбол по-рано, след като вече успя да добави към колекцията си Купата на лигата и титлата от редовния сезон на МЛС през 2024 година.

Безспорно най-запомнящите се мигове в кариерата на Алба са свързани с Барселона. В продължение на повече от десетилетие той бе неизменна част от каталунския гранд, с който завоюва шест шампионски титли на Ла Лига, пет Купи на краля и четири Суперкупи на Испания. През 2015 година Алба триумфира и в Шампионската лига, а същата година стана и световен клубен шампион. С внушителните 458 мача за Барса, той се нарежда на девето място по изиграни срещи в историята на клуба, като е отбелязал 27 гола и е асистирал за още 99 попадения.

Преди да облече екипа на Барселона, Алба защитаваше честта на Валенсия и Химнастик, а на международната сцена остави ярка следа с националния отбор на Испания. С „Ла Фурия Роха“ той стана европейски шампион през 2012 година и спечели Лигата на нациите през 2023 година.

Сбогуването на Жорди Алба с футбола бележи края на една епоха, изпълнена с незабравими моменти, трофеи и вдъхновение за милиони фенове по света. Остава само да кажем: Gracias, Jordi!



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ