Жорди Алба обяви края на бляскавата си кариера: „Благодаря, футбол“

Жорди Алба, един от най-емблематичните леви защитници на съвременния футбол, официално обяви, че ще окачи бутонките след приключването на настоящия сезон в Мейджър Лийг Сокър. Новината дойде директно от самия футболист чрез емоционално послание в социалните мрежи, където лаконично, но многозначително написа: „Благодаря, футбол“.

36-годишният испанец, който от 2023 година защитава цветовете на Интер Маями, ще сложи точка на своята впечатляваща спортна одисея. Въпреки че договорът му с американския клуб бе до 2027 година, Алба избра да се раздели с професионалния футбол по-рано, след като вече успя да добави към колекцията си Купата на лигата и титлата от редовния сезон на МЛС през 2024 година.

Безспорно най-запомнящите се мигове в кариерата на Алба са свързани с Барселона. В продължение на повече от десетилетие той бе неизменна част от каталунския гранд, с който завоюва шест шампионски титли на Ла Лига, пет Купи на краля и четири Суперкупи на Испания. През 2015 година Алба триумфира и в Шампионската лига, а същата година стана и световен клубен шампион. С внушителните 458 мача за Барса, той се нарежда на девето място по изиграни срещи в историята на клуба, като е отбелязал 27 гола и е асистирал за още 99 попадения.

Преди да облече екипа на Барселона, Алба защитаваше честта на Валенсия и Химнастик, а на международната сцена остави ярка следа с националния отбор на Испания. С „Ла Фурия Роха“ той стана европейски шампион през 2012 година и спечели Лигата на нациите през 2023 година.

Сбогуването на Жорди Алба с футбола бележи края на една епоха, изпълнена с незабравими моменти, трофеи и вдъхновение за милиони фенове по света. Остава само да кажем: Gracias, Jordi!