Конър МакГрегър отстранен от UFC заради пропуснати допинг проверки

8 Октомври, 2025 09:56

Наказанието влиза в сила със задна дата – от 20 септември 2024 г.

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

В света на смесените бойни изкуства гръмна новината, че ирландската звезда Конър МакГрегър получи 18-месечно отстраняване от състезания. Причината – три пропуснати допинг теста през 2024 година, което доведе до сериозни последствия за бившия двоен шампион на UFC.

МакГрегър, който не е стъпвал в октагона от лятото на 2021 г. след тежка контузия срещу Дъстин Порие, все още е обвързан с договор към най-престижната ММА организация. Въпреки дългото отсъствие, 37-годишният боец остава сред най-обсъжданите имена в спорта.

Санкцията бе наложена, след като през настоящата година МакГрегър не е предоставил информация за местонахождението си при три отделни опита за допинг контрол. По правилник подобно нарушение обикновено води до двугодишно наказание, но благодарение на пълното съдействие на ирландеца и изчерпателните му обяснения, срокът бе намален на година и половина.

Наказанието влиза в сила със задна дата – от 20 септември 2024 г. и ще изтече на 20 март 2026 г. Това означава, че феновете могат да очакват завръщането на "The Notorious" на голямата сцена през лятото на 2026 г., когато се очаква грандиозно събитие на UFC в Белия дом.


