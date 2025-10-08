София се превръща в арена на баскетболни емоции: Апоел Тел Авив срещу Макаби Тел Авив в трети кръг на Евролигата

Сърцето на българската столица ще тупти в ритъма на баскетболната Евролига тази вечер, когато „Арена София“ ще посрещне дългоочаквания сблъсък между двата гранда от Тел Авив – Апоел и Макаби. Началният сигнал ще прозвучи точно в 21:05 часа, а феновете вече тръпнат в очакване на зрелището.
Апоел Тел Авив, който миналия сезон триумфира в престижния Еврокъп, прави истински фурор в дебютното си участие в най-силния европейски клубен турнир. Възпитаниците на опитния Димитрис Итудис вече записаха две впечатляващи победи – първо над Барселона именно в София, а след това и срещу турския колос Анадолу Ефес на негова територия. Със самочувствие и устрем, израелският тим ще търси трети пореден успех.
От другата страна на паркета, Макаби Тел Авив се изправя пред сериозно предизвикателство. Тимът стартира сезона в Евролигата с две поредни загуби – първо като гост на Анадолу Ефес, а след това и като символичен домакин в Белград срещу Париж. Сега „жълтите“ са решени да обърнат развоя и да се върнат на победния път.
