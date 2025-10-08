Новини
Шарл Льоклер поставя ултиматум на Ферари: 2026-а е решаваща година за бъдещето му

8 Октомври, 2025 15:06 460 0

Мениджърът на пилота е категоричен: Бъдещите стъпки на звездата трябва да бъдат внимателно премислени

Шарл Льоклер поставя ултиматум на Ферари: 2026-а е решаваща година за бъдещето му - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В последните дни атмосферата около Шарл Льоклер, водещият пилот на Ферари, се нажежи до червено. Според източници, близки до отбора, монегаскът е на кръстопът и сериозно обмисля дали да остане част от легендарния тим след края на следващия сезон.

Италианското издание Corriere dello Sport разкрива, че Льоклер ще вземе окончателно решение за съдбата си през 2026 година.

Мениджърът на Льоклер – Никола Тод, е категоричен: бъдещите стъпки на звездата трябва да бъдат внимателно премислени и да се ръководят от разума, а не от емоциите. Причината? Предстоящият нов технически регламент във Формула 1 през 2026 г. може да преобърне баланса на силите и да отвори нови хоризонти за амбициозните пилоти.

Ако и през следващия сезон Скудерията не успее да се намеси в битката за титлата и остане в сянката на конкурентите, Льоклер е готов да потърси ново предизвикателство за 2027 година. Подобен ход би разтърсил трансферния пазар и би предизвикал истинска буря сред водещите отбори.

Въпреки че по време на уикенда в Баку Шарл увери феновете, че е напълно отдаден на Ферари и вярва в дългосрочния проект, след финала на състезанието той не спести критики към представянето на болида SF-25. Тези остри думи, според слухове, не са били приети с ентусиазъм от инженерите на Скудерията.


