Янаки Милев на финал в Анталия

Янаки Милев се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 000 долара.

Поставените под №2 Милев и Стефан Попович (Сърбия) победиха третите в схемата Душан Обрадович (Сърбия) и Михай Разван Маринеску (Румъния) с 6:3, 6:3 за час на корта.

Двамата направиха три пробива в първия сет и един във втория, с което стигнаха до крайния успех.



За трофея Милев и Попович ще играят утре срещу победителите от двубоя между №1 в схемата Федерико Бондиоли и Раул Бранкачо (Италия) и №4 Аксел Аморос и Алекс Пухолрас (Испания).



Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев има пет титли на двойки от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), а за последно триумфира в Сарагоса (Испания) в началото на месец октомври миналата година.