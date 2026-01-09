Новини
Спорт »
Тенис »
Янаки Милев на финал в Анталия

Янаки Милев на финал в Анталия

9 Януари, 2026 18:45 415 1

  • янаки милев-
  • финал-
  • двойки-
  • турнир-
  • тенис-
  • анталия-
  • турция

Българинът ще спори за титлата на двойки

Янаки Милев на финал в Анталия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Янаки Милев се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 000 долара.

Поставените под №2 Милев и Стефан Попович (Сърбия) победиха третите в схемата Душан Обрадович (Сърбия) и Михай Разван Маринеску (Румъния) с 6:3, 6:3 за час на корта.

Двамата направиха три пробива в първия сет и един във втория, с което стигнаха до крайния успех.


За трофея Милев и Попович ще играят утре срещу победителите от двубоя между №1 в схемата Федерико Бондиоли и Раул Бранкачо (Италия) и №4 Аксел Аморос и Алекс Пухолрас (Испания).


Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев има пет титли на двойки от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), а за последно триумфира в Сарагоса (Испания) в началото на месец октомври миналата година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ