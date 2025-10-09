Новият стадион на ЦСКА – сред най-очакваните футболни арени в Европа до 2030 година - ВИДЕО

Изграждането на модерния стадион „Българска армия“ на ЦСКА вече привлича вниманието не само у нас, но и на световната футболна сцена. Престижната класация на Bondibot в YouTube, която представя най-очакваните нови футболни съоръжения в Европа, включи българския стадион сред 50-те най-значими проекта, които ще бъдат завършени до края на това десетилетие.

Впечатляващият дом на най-успешния български футболен клуб заема 44-о място в престижната подредба, изпреварвайки редица други амбициозни проекти на Стария континент.

Само една позиция преди „армейците“ се нарежда стадионът на румънския гранд Динамо Букурещ, което подчертава конкуренцията и интереса към новите спортни съоръжения в региона.

На върха на класацията се издига легендарният „Камп Ноу“ – домът на Барселона, който съвсем скоро ще блесне с обновената си визия.

Следват грандиозните планове за нови стадиони на европейски гиганти като Интер и Милан, Манчестър Юнайтед и Рома, които също се очаква да променят облика на футболната инфраструктура в Европа.

С включването си в тази престижна класация, „Българска армия“ затвърждава позицията си като един от най-очакваните и модерни стадиони в Европа, а българските фенове с нетърпение очакват деня, в който ще могат да подкрепят любимия си отбор на новия дом на ЦСКА.