Новини
Спорт »
Световен футбол »
Новият стадион на ЦСКА – сред най-очакваните футболни арени в Европа до 2030 година - ВИДЕО

Новият стадион на ЦСКА – сред най-очакваните футболни арени в Европа до 2030 година - ВИДЕО

9 Октомври, 2025 13:55 591 2

  • стадион „българска армия“ -
  • цска-
  • класация -
  • youtube-
  • футболни съоръжения -
  • европа

На върха на класацията се издига легендарният „Камп Ноу“

Новият стадион на ЦСКА – сред най-очакваните футболни арени в Европа до 2030 година - ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изграждането на модерния стадион „Българска армия“ на ЦСКА вече привлича вниманието не само у нас, но и на световната футболна сцена. Престижната класация на Bondibot в YouTube, която представя най-очакваните нови футболни съоръжения в Европа, включи българския стадион сред 50-те най-значими проекта, които ще бъдат завършени до края на това десетилетие.

Впечатляващият дом на най-успешния български футболен клуб заема 44-о място в престижната подредба, изпреварвайки редица други амбициозни проекти на Стария континент.

Само една позиция преди „армейците“ се нарежда стадионът на румънския гранд Динамо Букурещ, което подчертава конкуренцията и интереса към новите спортни съоръжения в региона.

На върха на класацията се издига легендарният „Камп Ноу“ – домът на Барселона, който съвсем скоро ще блесне с обновената си визия.

Следват грандиозните планове за нови стадиони на европейски гиганти като Интер и Милан, Манчестър Юнайтед и Рома, които също се очаква да променят облика на футболната инфраструктура в Европа.

С включването си в тази престижна класация, „Българска армия“ затвърждава позицията си като един от най-очакваните и модерни стадиони в Европа, а българските фенове с нетърпение очакват деня, в който ще могат да подкрепят любимия си отбор на новия дом на ЦСКА.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 явер

    2 0 Отговор
    Каква конкуренция, пак ще са объркали нещо и накрая ще е един голям смях. Като гледам ще е около 20 000 души капацитет, те на Запад в селата правят такива.

    14:10 09.10.2025

  • 2 батВесо

    2 0 Отговор
    За чий им е такъв стадион на отбор, дето догодина ще е във втора дивизия?

    14:13 09.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ