Джесика Пегула с успех и място на четвъртфиналите в Китай

Американската тенис звезда Джесика Пегула си осигури място сред най-добрите осем на престижния турнир в Китай. В оспорван трисетов сблъсък, продължил два часа и седем минути, шестата поставена в схемата Пегула надделя над упоритата рускиня Екатерина Александрова с резултат 7:5, 3:6, 6:3.

Двубоят премина през множество обрати, като в решителния трети сет Пегула показа завидна психическа устойчивост. След като резултатът бе изравнен на 2:2, американката успя да наложи волята си и да спечели четири от последните пет гейма, с което си гарантира победата и продължаване напред в надпреварата.

„Честно казано, не помня кога за последно играх толкова дълъг мач“, призна Пегула след срещата, цитирана от световните агенции.

„Днес условията бяха необичайни – покривът беше затворен, което ни принуди да се адаптираме бързо. Но се борих до последно срещу изключително силна съперничка.“

В следващия кръг Пегула ще се изправи срещу победителката от двубоя между чехкинята Катерина Синякова и американката Ива Йович.