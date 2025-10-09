Новини
Григор Димитров пропуска любимия си турнир в Стокхолм

9 Октомври, 2025 16:52 493 3

  • григор димитров-
  • тенис -
  • турнир -
  • стокхолм-
  • участници-
  • травма-
  • яник синер

Възстановяването му върви по-бавно от очакваното

Григор Димитров пропуска любимия си турнир в Стокхолм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров няма да вземе участие в престижния тенис турнир в Стокхолм, който ще се проведе между 13 и 19 октомври. Това стана ясно след като организаторите публикуваха обновения списък с участници, в който името на първата ни ракета вече липсва.

Причината за отсъствието на Димитров е все още нелекуваната травма на гръдния мускул, която той получи по време на драматичния осминафинал на „Уимбълдън“ срещу Яник Синер. Въпреки че българинът водеше с два сета, контузията го принуди да се оттегли преждевременно от надпреварата, а възстановяването му се оказва по-бавно от очакваното.

Мястото на миналогодишния финалист в основната схема на турнира ще бъде заето от Себастиан Корда.

Любопитно е, че и шампионът от миналата година – американецът Томи Пол, също ще пропусне надпреварата в шведската столица поради травма, получена на същия турнир в Лондон.

Все още не е ясно дали сезонът за Григор Димитров е приключил или ще видим завръщането му на корта на някой от предстоящите турнири – ATP 500 във Виена (20-26 октомври) или Мастърса в Париж (27 октомври – 2 ноември).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жалко

    2 0 Отговор
    Ами той пропусна и брането на кауньи в родният си край,ама не пропуска да се кипри с дантели по разните му модни дефилета...

    17:05 09.10.2025

  • 2 мимюн

    2 0 Отговор
    Аре стига с този Григор.Има по-важни теми.Аман!Той не играе за България,дори отказва да играе тук в София.Не разбирам защо ни занимавате с него.

    Коментиран от #3

    17:35 09.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

