Григор Димитров пропуска любимия си турнир в Стокхолм

Григор Димитров няма да вземе участие в престижния тенис турнир в Стокхолм, който ще се проведе между 13 и 19 октомври. Това стана ясно след като организаторите публикуваха обновения списък с участници, в който името на първата ни ракета вече липсва.

Причината за отсъствието на Димитров е все още нелекуваната травма на гръдния мускул, която той получи по време на драматичния осминафинал на „Уимбълдън“ срещу Яник Синер. Въпреки че българинът водеше с два сета, контузията го принуди да се оттегли преждевременно от надпреварата, а възстановяването му се оказва по-бавно от очакваното.

Мястото на миналогодишния финалист в основната схема на турнира ще бъде заето от Себастиан Корда.

Любопитно е, че и шампионът от миналата година – американецът Томи Пол, също ще пропусне надпреварата в шведската столица поради травма, получена на същия турнир в Лондон.

Все още не е ясно дали сезонът за Григор Димитров е приключил или ще видим завръщането му на корта на някой от предстоящите турнири – ATP 500 във Виена (20-26 октомври) или Мастърса в Париж (27 октомври – 2 ноември).