Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус и Кенан Йълдъз в напрегнати преговори за нов договор на фона на сериозен интерес от европейски грандове

Ювентус и Кенан Йълдъз в напрегнати преговори за нов договор на фона на сериозен интерес от европейски грандове

9 Октомври, 2025 20:33 360 0

  • торино-
  • ювентус -
  • футбол-
  • кенан йълдъз-
  • нападател-
  • барселона -
  • арсенал-
  • челси

Турчинът не крие желанието си да остане на „Алианц Стейдиъм“

Ювентус и Кенан Йълдъз в напрегнати преговори за нов договор на фона на сериозен интерес от европейски грандове - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В Торино кипят усилени разговори между ръководството на Ювентус и изгряващата звезда на турския футбол Кенан Йълдъз, като двете страни се опитват да изгладят финансовите различия по бъдещия контракт на младия нападател.

Въпреки че настоящото споразумение на 20-годишния национал е валидно до 2029 година, заплатата му от 1,5 милиона евро годишно плюс бонуси вече изглежда недостатъчна на фона на засиления интерес от водещи европейски клубове.

Според авторитетното издание „Тутоспорт“, разминаването между исканията на Йълдъз и предложението на „бианконерите“ е около 500 000 евро на сезон – сума, която може да се окаже решаваща за бъдещето на таланта. Въпреки това, Кенан не крие желанието си да остане на „Алианц Стейдиъм“, като неведнъж е заявявал, че вижда бъдещето си именно с екипа на Ювентус.

Междувременно, трансферният пазар не спи – Челси вече е отправил оферта, доближаваща впечатляващите 70 милиона евро, за да привлече Йълдъз през лятото. Освен лондончани, и други европейски колоси като Барселона и Арсенал следят отблизо ситуацията, информират „Гадзета дело Спорт“ и „Тутоспорт“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ