Ювентус и Кенан Йълдъз в напрегнати преговори за нов договор на фона на сериозен интерес от европейски грандове

В Торино кипят усилени разговори между ръководството на Ювентус и изгряващата звезда на турския футбол Кенан Йълдъз, като двете страни се опитват да изгладят финансовите различия по бъдещия контракт на младия нападател.

Въпреки че настоящото споразумение на 20-годишния национал е валидно до 2029 година, заплатата му от 1,5 милиона евро годишно плюс бонуси вече изглежда недостатъчна на фона на засиления интерес от водещи европейски клубове.

Според авторитетното издание „Тутоспорт“, разминаването между исканията на Йълдъз и предложението на „бианконерите“ е около 500 000 евро на сезон – сума, която може да се окаже решаваща за бъдещето на таланта. Въпреки това, Кенан не крие желанието си да остане на „Алианц Стейдиъм“, като неведнъж е заявявал, че вижда бъдещето си именно с екипа на Ювентус.

Междувременно, трансферният пазар не спи – Челси вече е отправил оферта, доближаваща впечатляващите 70 милиона евро, за да привлече Йълдъз през лятото. Освен лондончани, и други европейски колоси като Барселона и Арсенал следят отблизо ситуацията, информират „Гадзета дело Спорт“ и „Тутоспорт“.