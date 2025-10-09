ФИФА обмисля изместване на Мондиал 2034 за 2035 г.

Световното първенство по футбол през 2034 година, което трябва да се състои в Саудитска Арабия, може да бъде преместено за началото на 2035 г. Това разкриват източници на The Athletic, позовавайки се на вътрешна информация от Международната футболна федерация (ФИФА).

Причината за евентуалната промяна на датите е свещеният месец Рамадан, който през 2034 г. ще се падне през ноември и декември – период, в който традиционно се провежда Мондиалът, когато не е през лятото.

Провеждането на шампионата по време на Рамадан би било невъзможно, тъй като голяма част от населението на Саудитска Арабия спазва строг пост и религиозни обичаи. Летните месеци също са изключени като възможност, тъй като температурите в региона често надхвърлят 50 градуса по Целзий, което би създало сериозни рискове за здравето на футболистите, феновете и всички участници в турнира.

Ако ФИФА вземе окончателно решение за изместване на Мондиал 2034 за януари 2035 г., това ще бъде първият случай в историята, когато световното първенство се провежда в нечетна година. Освен това, това ще е вторият път, когато най-големият футболен форум се организира през зимата, след като Катар прие Мондиал 2022 в края на ноември и декември.

Очаква се в близките месеци ФИФА да излезе с официално становище по въпроса, като решението ще бъде от ключово значение за календара на световния футбол и подготовката на националните отбори.