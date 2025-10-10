Байерн Мюнхен продава вратар, ако Нойер преподпише

Германският национал Александър Нюбел най-вероятно ще бъде продаден от Байерн през следващото лято, ако Мануел Нойер поднови договора си. В момента 29-годишният страж е под наем в Щутгарт, като договорът му е до края на сезона.

Нюбел не иска отново да бъде даван под наем, а да бъде продаден, ако Нойер продължи да играе футбол, пише Флориен Плетенберг. Стражът обаче едва ли ще остане и в Щутгарт, тъй като швабите не могат да си позволят да платят 15-20 млн. евро за правата му, колкото ще иска Байерн, както и заплатата на стража. В момента той прибира по около 11 млн. евро на сезон, като Щутгарт плаща едва 1/3 от годишното му възнаграждение.

Договорът на Александър Нюбел с баварците е до лятото на 2029 година. Той премина в германския шампион през лятото на 2020 година със свободен трансфер от Шалке 04. Той прекара две години като преотстъпен в Монако, а сега кара втори сезон под наем в Щутгарт.