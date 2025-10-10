Новини
Христо Стоичков обяви голям проект за развитието на българския футбол

10 Октомври, 2025 15:15 513 3

Той разкри, че има като идея ФИФА, Министерството на обарзованието, Министерството на спорта и БФС да изградят съвместно изкуствени футболни терени в поне 20 български градове

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол Христо Стоичков бе гост на Даниел Боримиров, който днес откри своя спортен комплекс в столичния квартал "Люлин" - "Спорт едишън енд Нардо". Стоичков поздрави Боримиров за това, което е направил и обяви, че готви огромен футболен проект.

Именно там Стоичков обяви и негов голям проект за развитието на българския футбол. Той разкри, че има като идея ФИФА, Министерството на обарзованието, Министерството на спорта и БФС да изградят съвместно изкуствени футболни терени в поне 20 български градове. За целта носителят на "Златната топка" за 1994 година подкани родните институции да се размърдат малко, защото все още чака проектите им, за да ги предложи за финансиране на световната футболна асоциация.

"Искам да поздравя Борето за това, което е направил. Това е път, който всеки отбор и община трябва да го има, защото това е начинът да вкараме децата да спортуват. Моите поздравления, Боре, за това, което си направил! Уникално! Ще има и други хора, които ще тръгнат по този път, защото, за мен, това е уникално съоръжение.Това е първото. Не съм видял да има такова съоръжение в България. Това е уникат. Преди няколко години не му разрешиха да го направи в Бояна, защото магаретата и конете нямаше къде да пасат. С това съоръжение не само сме настигнали европейците, а сме ги надминали", заяви Стоичков.

"Ходя навсякъде, видял съм много неща. Има много програми. Президентът на БФС, Министерството на спорта, Министерството на образованието трябва да ми представят планове, къде могат да се направят в училища тези неща и веднага подписвам. Още чакам. Догога ще чакам - не знам", добави Камата.


Подобни новини


