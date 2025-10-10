Новини
Красимир Балъков: Изядохме над 20 треньора в националния отбор, проблемът не е в тях

10 Октомври, 2025 15:32 365 2

Талантите, които имаме, не се интегрират по най-добрия начин в мъжкия футбол и имат недостатъчна физическа подготовка за съвременния футбол

Красимир Балъков: Изядохме над 20 треньора в националния отбор, проблемът не е в тях - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Красимир Балъков бе една от звездите на българския футбол, която присъства на откриването на новия комплекс за футбол и падел на изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров.

"Искам да му пожелая успех (б.р. - на Боримиров), защото това е нещо огромно и е на място, където има необходимост - ж.к. „Люлин“, пожелавам му успех и нещата да му тръгнат по мед и масло, както на Левски. Преди малко лично се запознах с треньора на Левски и си поговорихме. Много хубав човек, от самото начало ме впечатли. Самата игра на Левски и начина, по който той води мачовете, е нещо положително за българския футбол. Надявам се да остане дълго време, защото такива треньори носят промяната", започна Балъков.

„За националите изядохме над 20 треньора и се вижда, че проблемът не е в треньорите, а в ситуацията и промените в българския футбол. Талантите, които имаме, не се интегрират по най-добрия начин в мъжкия футбол и имат недостатъчна физическа подготовка за съвременния футбол“, продължи бившият национал и селекционер.

„Съвет няма какво да му давам, момчето вече дълго време работи с национални гарнитури, моят съвет е да си държи на вижданията за футбола, на стратегията, която изповядва, и да не се интересува от писаниците и приказките, защото в приказките сме много силни, на дела не“, каза Красимир Балъков относно новия селекционер на „лъвовете“ Александър Димитров.


  • 1 Лост

    0 2 Отговор
    И ти си един от изядените.Даже трябваше по рано да те изядат.

    15:42 10.10.2025

  • 2 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    И Арменският поп да им е треньор,от Българските футболисти не става нищо.

    15:45 10.10.2025

