Реал Мадрид с амбициозни планове за нов централен бранител: Три имена в списъка на „белия балет“

Реал Мадрид вече гледа към летния трансферен прозорец с ясна цел – да подсили защитната си линия с нов централен защитник, при това без да плаща трансферна сума. Според авторитетното издание „Марка“, ръководството на „кралския клуб“ е стеснило избора си до трима потенциални кандидати, които могат да се превърнат в следващия стълб в отбраната на тима.

Въпреки че Чаби Алонсо разполага с класни футболисти като Дийн Хаусен и Едер Милитао, дългият сезон и честите контузии налагат свежи попълнения. В момента резервните опции – Раул Асенсио, Антонио Рюдигер и Дейвид Алаба – са с договори до лятото на 2026 година, което поставя въпроса за бъдещето на защитата на „Сантяго Бернабеу“.

Сред най-желаните имена изпъква Ибрахима Конате от Ливърпул, който все още не е подновил контракта си с английския гранд.

През последните седмици обаче, в трансферните спекулации се намесиха и Марк Геи, както и Дайо Упамекано – двама играчи, които също попадат във фокуса на мадридчани.

Не бива да се подценява и възможността за привличане на Жоан Мартинес, макар че той все още се възстановява от сериозна травма.

Очаква се през идните месеци „белите“ да ускорят преговорите, за да гарантират, че ще започнат новия сезон с подсилена и стабилна защита.