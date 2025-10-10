Новини
Килиан Мбапе: Оставете Ямал на мира!

10 Октомври, 2025 16:15 603 0

Очевидно е, че Ямал има голяма страст към футбола, това е единственото нещо, което не може да загуби

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе призова критиците да спрат с нападките по адрес на Ламин Ямал. Французина призова хората да оставят младока на мира.

"Очевидно е, че Ямал има голяма страст към футбола, това е единственото нещо, което не може да загуби“, каза Мбапе пред Movistar+. "Хората говорят много за личния му живот, мисля, че трябва да го оставят на мира“.

"Той е страхотен играч, но в живота е 18-годишно хлапе. Той ще има житейски опит. Той трябва да се гледа на терена, а какво прави извън него няма значение, стига да не е сериозно. Той има голям талант и ще поеме по пътя, който иска, желая му късмет“, добави французинът.


