Килиан Мбапе: Оставете Ямал на мира!

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе призова критиците да спрат с нападките по адрес на Ламин Ямал. Французина призова хората да оставят младока на мира.
"Очевидно е, че Ямал има голяма страст към футбола, това е единственото нещо, което не може да загуби“, каза Мбапе пред Movistar+. "Хората говорят много за личния му живот, мисля, че трябва да го оставят на мира“.
"Той е страхотен играч, но в живота е 18-годишно хлапе. Той ще има житейски опит. Той трябва да се гледа на терена, а какво прави извън него няма значение, стига да не е сериозно. Той има голям талант и ще поеме по пътя, който иска, желая му късмет“, добави французинът.
🚨🫂 Kylian Mbappé on Lamine Yamal: “People talk a lot about his personal life, I think they should leave him alone”, told Movistar.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2025
“In football, he is a great player, but in life, he is an 18-year-old kid”. pic.twitter.com/MuvTmAP02R
